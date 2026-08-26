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Vaishno Devi Yatra: उमस के बीच जारी यात्रा, त्रिकूट पर बादलों ने दी राहत; हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित

By Rakesh Sharma Edited By: Dallu Slathia
Updated: Wed, 26 Aug 2026 04:09 PM (IST)

बुधवार को मां वैष्णो देवी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा, हालांकि त्रिकूट पर्वत पर छाए बादलों ने कुछ राहत दी। रक्षाबंधन के कारण यात्रियों की संख्या में कमी आई है, लेकिन पर्व के बाद इसमें वृद्धि की उम्मीद है।

मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शनों के लिए भवन की ओर बढ़ते श्रद्धालु। फोटो- जागरण

मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शनों के लिए भवन की ओर बढ़ते श्रद्धालु। फोटो- जागरण

HighLights

  1. उमस भरी गर्मी में त्रिकूट के बादलों ने दी राहत।

  2. रक्षाबंधन के कारण यात्रा में आई है थोड़ी कमी।

  3. सुरक्षा दल और प्रशासन यात्रा मार्ग पर तैनात रहे।

जागरण संवाददाता, कटड़ा। मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान बुधवार को उमस भरी गर्मी के कारण श्रद्धालु पसीने से तरबतर नजर आए। हालांकि, त्रिकूट पर्वत पर दिनभर बादलों का जमघट बना रहा, जिसके चलते बीच-बीच में चलने वाली ठंडी हवाओं ने श्रद्धालुओं को गर्मी से कुछ राहत पहुंचाई। दिन के अधिकांश समय कटड़ा में धूप खिली रही, जबकि भवन क्षेत्र और त्रिकूट पर्वत पर बादलों की आवाजाही बनी रही।

मौसम में बदलाव के चलते कटड़ा से भवन के बीच हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित रही। वहीं यात्रा मार्ग पर बैटरी कार सेवा, घोड़ा-पिट्ठू और पालकी आदि सेवाएं उपलब्ध रहीं। श्रद्धालु इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भवन की ओर रवाना होते रहे।

रक्षाबंधन पर्व नजदीक होने के कारण इन दिनों मां वैष्णो देवी की यात्रा में अपेक्षाकृत कमी देखने को मिल रही है। वर्तमान में प्रतिदिन करीब 15 हजार से 18 हजार श्रद्धालु मां के दिव्य दर्शनों के लिए आधार शिविर कटड़ा पहुंच रहे हैं। व्यापारियों और स्थानीय कारोबारियों को उम्मीद है कि रक्षाबंधन पर्व के बाद एक बार फिर यात्रा में बढ़ोतरी होगी।

10 हजार श्रद्धालुओं ने किया पंजीकरण

बुधवार को भी दिनभर श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर परिवार और मित्रों के साथ भवन की ओर रवाना होते रहे। यात्रा को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए यात्रा मार्ग पर आपदा प्रबंधन दल, श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस विभाग और सीआरपीएफ के अधिकारी एवं जवान तैनात रहे। सुरक्षा एवं व्यवस्था में लगे जवान लगातार यात्रा मार्ग की निगरानी करते नजर आए।

शाम 4 बजे तक करीब 10 हज़ार श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की और प्रस्थान कर चुके थे | 

मौसम में लगातार हो रहे बदलाव को देखते हुए आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं को बारिश का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल मां वैष्णो देवी की यात्रा बिना किसी बड़ी परेशानी के जारी है और श्रद्धालु पूरे जोश एवं श्रद्धा के साथ भवन की ओर बढ़ रहे हैं।