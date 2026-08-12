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    वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी! बैटरी कार मार्ग खुला, हेलीकॉप्टर सेवा पर अब भी बादलों का पहरा

    By Rakesh Sharma Edited By: Dallu Slathia
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 01:42 PM (IST)

    मौसम में सुधार के बाद श्री माता वैष्णो देवी का महत्वपूर्ण बैटरी कार मार्ग श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया है, जिससे यात्रा सुचारु हो गई है। हाल ...और पढ़ें

    मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन के लिए भवन पर मौजूद श्रद्धालु। (फोटो- जागरण)

    मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन के लिए भवन पर मौजूद श्रद्धालु। (फोटो- जागरण) 

    HighLights

    1. मौसम में सुधार से बैटरी कार मार्ग खुला।

    2. हेलीकॉप्टर सेवा बादलों के कारण प्रभावित हो रही।

    3. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम।

    जागरण संवाददाता, कटड़ा: मौसम में सुधार होते ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने बुधवार सुबह श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण बैटरी कार मार्ग खोल दिया। मार्ग खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली और बैटरी कार सेवा भी सुचारू हो गई। इससे भवन की ओर जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिली।

    बुधवार को दोपहर तक कटड़ा सहित आसपास के क्षेत्र में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। हालांकि, त्रिकूट पर्वत पर बादलों का जमघट लगातार बना रहा। इसके चलते कटड़ा से भवन के लिए संचालित होने वाली हेलीकॉप्टर सेवा बीच-बीच में प्रभावित हुई। इसके बावजूद यात्रा मार्ग पर घोड़ा, पिट्ठू, पालकी और बैटरी कार जैसी सुविधाएं श्रद्धालुओं को उपलब्ध होती रहीं।

    मंगलवार को 20,000 श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाया

    वर्तमान में मां वैष्णो देवी यात्रा के सभी प्रमुख मार्ग सुचारू हैं और श्रद्धालु पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। आने वाले दिनों में त्योहार एवं अवकाश के चलते यात्रा में और बढ़ोतरी की संभावना है। वर्तमान में प्रतिदिन करीब 18 हजार से 22 हजार श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

    बुधवार दोपहर एक बजे तक करीब 12 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं, मंगलवार को करीब 20 हजार श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में शीश नवाकर परिवार की सुख-शांति की कामना की।

    पल-पल बदल रहा मौसम

    बरसात के मौसम के चलते क्षेत्र में पल-पल मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए यात्रा मार्गों पर श्राइन बोर्ड का आपदा प्रबंधन दल, प्रशासन, पुलिस तथा सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान जगह-जगह तैनात हैं। संबंधित टीमें लगातार यात्रा मार्गों की निगरानी कर रही हैं, ताकि मौसम में किसी भी तरह के बदलाव की स्थिति में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

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    श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर प्रशासन की पैनी नजर

    श्राइन बोर्ड प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारियों द्वारा यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि देशभर से आने वाले श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम वातावरण में मां वैष्णो देवी के दर्शन कर सकें।