माता वैष्णो देवी भक्तों के लिए खुशखबरी, अब रात 12 बजे तक कटड़ा स्टेशन पर मिलेगा RFID कार्ड
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा पंजीकरण के समय में बदलाव किया है। कटड़ा रेलवे स्टेशन पर अब रात 12 बजे तक आरएफआईडी कार्ड मिलेगा, जबकि तारा ...और पढ़ें
राकेश शर्मा, कटड़ा। विश्व भर से मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं में विस्तार करते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा पंजीकरण को लेकर समय सारणी में बदलाव किया है ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के मां वैष्णो देवी की यात्रा कर सके।
वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सभी यात्रा पंजीकरण केदो पर तड़के तड़के 4:00 से लेकर रात्रि 10:00 बजे तक आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त होता है और उसके बाद ही श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा कर सकता है।
क्योंकि बिना आरएफआईडी यात्रा कार्ड के श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी की यात्रा करने की अनुमति नहीं है। पर देर रात मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाली श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं परेशानियां झेलनी पड़ रही थी।
इसी का संज्ञान लेते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा पंजीकरण केदो के समय सारणी में बदलाव किया है। श्राइन बोर्ड द्वारा जारी आदेश में कटड़ा रेलवे स्टेशन परिसर में स्थापित यात्रा पंजीकरण केंद्र पर अब श्रद्धालुओं को तड़के 5:00 से लेकर देर रात 12:00 तक आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त होगा।
वही मां वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार दर्शनी डियोड़ी पर देर रात ऑनलाइन यात्रा पर्ची लेकर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही देर रात आने वाली ट्रेनों में सफर करने वाले श्रद्धालुओं को भी अपने ट्रेन टिकट व ट्रेन का नाम बताने पर तत्काल आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त हो जाएगा।
इसी तरह मां वैष्णो देवी के नए ताराकोट मार्ग पर स्थापित यात्रा पंजीकरण काउंटर पर श्रद्धालुओं को 24 घंटे आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त होगा।
चाहे श्रद्धालु ऑनलाइन यात्रा परची वाले हो या फिर तत्काल सेवा उपलब्ध करने वाले श्रद्धालु। सभी को आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त होगा।
वहीं मुख्य यात्रा पंजीकरण केंद्र केंद्र जो कटड़ा के मुख्य बस अड्डा पर स्थापित है इसके साथ ही काउंटर नंबर दो अंतर राज्य बस अड्डा पर स्थापित यात्रा पंजीकरण केंद्र की समय सारणी पहले जैसी रहेगी यानी कि इन दोनों प्रमुख यात्रा पंजीकरण केदो पर तड़के 4:00 से रात्रि 10:00 बजे तक आरएफआईडी यात्रा कार्ड यात्रियों को उपलब्ध होगा।
वही कटड़ा हेलीपैड पर स्थापित पंजीकरण काउंटर पर श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर सेवा के दौरान ही आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त होगा यानी कि सुबह 7:00 से लेकर शाम 5:00 बजे तक यात्रा कार्ड प्राप्त होगा।
वहीं जम्मू में रेलवे स्टेशन के समीप स्थापित वैश्णवी भवन में यात्रा पंजीकरण केंद्र के साथ ही जम्मू एयरपोर्ट पर स्थापित यात्रा पंजीकरण केंद्र के समय सारणी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है इन दोनों जगह पर श्रद्धालुओं को सुबह 5:00 से लेकर रात्रि 10:00 बजे तक आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त होगा।
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। वही श्राइन बोर्ड प्रशासन का कहना है कि यह सब श्रद्धालुओं की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने को लेकर किया गया है ताकि देर रात मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो।
इसके साथ ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटड़ा के चिंतामणि मंदिर क्षेत्र में भी यात्रा पंजीकरण केंद्र स्थापित करने जा रहा है जहां पर आगामी कुछ दिनों में श्रद्धालुओं को यात्रा पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।
