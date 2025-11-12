दिल्ली अटैक का वैष्णो देवी धाम पर कितना असर? श्रद्धालु बेखौफ होकर तय कर रहे यात्रा, सुरक्षा चाक-चौबंद
दिल्ली में बम धमाके के बावजूद कटड़ा में माता वैष्णो देवी की यात्रा जारी है, श्रद्धालु बिना डर के यात्रा कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रद्धालु भैरव घाटी में भी दर्शन कर रहे हैं और कटड़ा में प्रसाद खरीद रहे हैं। 10 नवंबर को 13,800 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, हालांकि यात्रा में गिरावट जारी है।
संवाद सहयोगी, उधमपुर। दिल्ली में हुए बम धमाके के बावजूद कटड़ा में मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी है। श्रद्धालु निडर होकर यात्रा कर रहे हैं। हालांकि, सुरक्षा कारणों से यात्रा के दौरान चौकसी बढ़ा दी गई है। सभी सुरक्षा चौकियों पर श्रद्धालुओं की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि उनकी यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और परेशान मुक्त हो सके।
यात्रा में कमी के बावजूद श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है, उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं मिल रही हैं। मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन के बाद श्रद्धालु रोपवे के माध्यम से भैरव घाटी पहुंचकर बाबा भैरवनाथ के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं।
यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु कटड़ा में प्रसाद के रूप में खरीदारी कर रहे हैं। 10 नवंबर को 13,800 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई थी। वहीं मंगलवार को भी श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर प्रस्थान करते रहे। वर्तमान में यात्रा में गिरावट जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।