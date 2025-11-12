दिल्ली अटैक का वैष्णो देवी धाम पर कितना असर? श्रद्धालु बेखौफ होकर तय कर रहे यात्रा, सुरक्षा चाक-चौबंद

संवाद सहयोगी, उधमपुर। दिल्ली में हुए बम धमाके के बावजूद कटड़ा में मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी है। श्रद्धालु निडर होकर यात्रा कर रहे हैं। हालांकि, सुरक्षा कारणों से यात्रा के दौरान चौकसी बढ़ा दी गई है। सभी सुरक्षा चौकियों पर श्रद्धालुओं की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि उनकी यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और परेशान मुक्त हो सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यात्रा में कमी के बावजूद श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है, उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं मिल रही हैं। मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन के बाद श्रद्धालु रोपवे के माध्यम से भैरव घाटी पहुंचकर बाबा भैरवनाथ के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं।