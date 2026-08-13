Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    Vaishno Devi Yatra: बारिश और धुंध के बीच जारी रही यात्रा, दोपहर बाद बैटरी कार मार्ग बंद, हेलीकॉप्टर सेवा भी थमी

    By Rakesh Sharma Edited By: Dallu Slathia
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 06:38 PM (IST)

    पल-पल बदलते मौसम के बीच मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रही, हालांकि बारिश और घनी धुंध के कारण हेलीकॉप्टर और बैटरी कार सेवाएं प्रभावित हुईं। दोपहर बाद ...और पढ़ें

    धुंध और हल्की बारिश के बीच सीढ़ी मार्ग से भवन की ओर बढ़ते श्रद्धालु। फोटो- जागरण

    धुंध और हल्की बारिश के बीच सीढ़ी मार्ग से भवन की ओर बढ़ते श्रद्धालु। फोटो- जागरण

    HighLights

    1. बारिश और धुंध के बावजूद वैष्णो देवी यात्रा जारी।

    2. खराब मौसम से हेलीकॉप्टर, बैटरी कार सेवाएं बाधित।

    3. शाम तक 16 हजार श्रद्धालुओं ने यात्रा पंजीकरण कराया।

    जागरण संवाददाता, कटड़ा। पल-पल बदलते मौसम के बीच वीरवार को मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रही। सुबह से दोपहर तक मौसम काफी हद तक साफ रहा और कुछ समय के लिए धूप भी खिली, लेकिन त्रिकूट पर्वत पर बादलों का जमघट बना रहा। इसके चलते श्रद्धालुओं को दिनभर बारिश और घनी धुंध का सामना करना पड़ा।

    सुबह कुछ घंटों के लिए श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध हुई, लेकिन बाद में मौसम खराब होने के कारण अधिकांश समय यह सेवा स्थगित रही। वहीं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सुबह बैटरी कार मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया, जिससे श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। इस मार्ग पर बैटरी कार सेवा के साथ श्रद्धालुओं की आवाजाही भी शुरू हो गई।

    दोपहर बाद बैटरी कार मार्ग बंद 

    हालांकि, दोपहर बाद अचानक तेज बारिश शुरू होने के कारण श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा के मद्देनजर बैटरी कार मार्ग को बंद कर दिया। इसके साथ ही बैटरी कार सेवा भी स्थगित करनी पड़ी। कुछ घंटे बाद बारिश थम गई, लेकिन ठंडी हवाएं लगातार चलती रहीं। शाम करीब 4 बजे एक बार फिर बारिश शुरू हो गई।

    रुक-रुककर हो रही बारिश

    मौसम में लगातार बदलाव और रुक-रुककर हो रही बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह और मां वैष्णो देवी के प्रति आस्था बनी रही। श्रद्धालु परिवार और मित्रों के साथ पारंपरिक मार्ग से भवन की ओर बढ़ते रहे। यात्रा मार्ग पर घोड़ा, पिट्ठू और पालकी आदि की सेवाएं भी उपलब्ध रहीं, जिनका श्रद्धालुओं ने आवश्यकतानुसार लाभ उठाया।

    खबरें और भी

    श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर यात्रा मार्ग पर आपदा प्रबंधन दल, श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड की ओर से भी मौसम और यात्रा मार्ग की स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक बनी रहे।

    16 हजार श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण 

    वीरवार शाम छह बजे तक करीब 16 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर मां वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हो चुके थे। श्रद्धालुओं का कटड़ा पहुंचना और भवन की ओर प्रस्थान लगातार जारी रहा।