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Vaishno Devi Yatra: कटड़ा में बारिश, त्रिकुटा पर्वत पर धुंध, हेलीकॉप्टर सेवा ठप, फिर भी मां वैष्णो देवी यात्रा जारी

By Rakesh Sharma Edited By: Dallu Slathia
Updated: Mon, 31 Aug 2026 05:58 PM (IST)

धुंध और हल्की बारिश के बावजूद मां वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू रूप से जारी है, हालांकि खराब मौसम के ...और पढ़ें

हल्की बारिश और धुंध के बीच मां वैष्णो देवी भवन की ओर बढ़ते श्रद्धालु। फोटो- जागरण

हल्की बारिश और धुंध के बीच मां वैष्णो देवी भवन की ओर बढ़ते श्रद्धालु। फोटो- जागरण

HighLights

  1. धुंध और हल्की बारिश के बीच यात्रा जारी।

  2. खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवा स्थगित।

  3. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन सक्रिय।

जागरण संवाददाता, कटड़ा: सोमवार तड़के से शुरू हुई हल्की बारिश दिनभर रुक-रुककर जारी रही। वहीं, आसमान के साथ-साथ त्रिकुटा पर्वत पर भी घने बादल छाए रहे। खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवा स्थगित रही। हालांकि, मौसम खराब होने के बावजूद मां वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू रूप से जारी रही और श्रद्धालु हल्की बारिश के बीच पंजीकरण करवाने के बाद परिवार व मित्रों के साथ पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ भवन की ओर रवाना होते रहे।

रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए श्राइन बोर्ड के सफाई कर्मचारी लगातार मार्गों की साफ-सफाई में जुटे रहे।

वहीं, आपदा प्रबंधन दल, श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस विभाग और सीआरपीएफ के जवान यात्रा मार्गों पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। श्रद्धालुओं को मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने तथा प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा जा रहा है।

श्रद्धालुओं को मिल रहीं सभी सुविधाएं

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को विभिन्न सुविधाएं लगातार उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनमें बैटरी कार, रोपवे, घोड़ा-पिट्ठू और पालकी सहित अन्य सेवाएं प्रमुख हैं। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद फिलहाल मां वैष्णो देवी यात्रा पूरी तरह सुचारू है और श्राइन बोर्ड तथा प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

11 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर रवाना

सोमवार शाम चार बजे तक करीब 11 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे, जबकि श्रद्धालुओं का कटड़ा पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था।