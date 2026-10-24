वैष्णो देवी जाने वालों के लिए जरूरी अपडेट, बारिश के बाद बढ़ी ठंड; जानें हेलीकॉप्टर और बाकी सेवाओं का हाल

जागरण संवाद, कटड़ा। मौसम में आए बदलाव के बीच मां वैष्णो देवी की यात्रा लगातार जारी है। शुक्रवार शाम को अचानक मौसम ने करवट बदली, जिसके बाद त्रिकूट पर्वत सहित कटड़ा और आसपास के क्षेत्रों में तेज ठंडी हवाएं चलने लगीं। रात के समय गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने से मां के दर्शन के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि, श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं आई और मौसम में थोड़े सुधार के साथ ही वे जयकारे लगाते हुए भवन की ओर बढ़ते रहे।



शुक्रवार रात को मौसम खराब होने के कारण यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु विभिन्न स्थानों पर बनाए गए आश्रय स्थलों में रुककर मौसम सामान्य होने का इंतजार करते नजर आए। बारिश का दौर धीमा पड़ते ही श्रद्धालु फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा मार्ग पर आपदा प्रबंधन दल, प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान लगातार तैनात रहे। आसमान में बादलों का जमावड़ा शनिवार सुबह मौसम में कुछ सुधार देखने को मिला, लेकिन दिनभर त्रिकूट पर्वत और आसमान में बादलों का जमावड़ा बना रहा। बीच-बीच में सूर्य देव के दर्शन भी हुए, मगर ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहा। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव को देखते हुए श्रद्धालु गर्म कपड़े पहनकर मां के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं।

हेलीकॉप्टर सेवा कुछ समय के लिए प्रभावित मौसम में बदलाव का असर कटड़ा से संचालित होने वाली हेलीकॉप्टर सेवा पर भी देखने को मिला। खराब मौसम के चलते यह सेवा बीच-बीच में थोड़े समय के लिए प्रभावित हुई। हालांकि, बैटरी कार, रोपवे, घोड़ा-पिट्ठू और पालकी सहित अन्य सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं। श्रद्धालुओं ने अपनी सुविधा के अनुसार इन सेवाओं का लाभ उठाया।

वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में आंशिक गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके चलते यात्रा मार्ग पर अपेक्षाकृत कम भीड़ देखने को मिल रही है और श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए आगे बढ़ने में किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। शनिवार को भी श्रद्धालु पंजीकरण करवाने के बाद परिवार और मित्रों के साथ भवन की ओर रवाना होते रहे।