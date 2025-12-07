Language
    वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को अब नहीं करना होगा इंतजार, कटड़ा में 24 घंटे मिलेगा पंजीकरण और RFID कार्ड

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    देर रात कटड़ा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी।

    जागरण संवाददाता, कटड़ा। देशभर से मां वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को अब देर रात कटड़ा पहुंचने पर सुबह यात्रा पंजीकरण केंद्र खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। श्रद्धालुओं की सुविधाओं में विस्तार करते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा पंजीकरण के लिए समय सारिणी में बदलाव किया है।

    अब कटड़ा पहुंचने पर श्रद्धालुओं को 24 घंटे यात्रा पंजीकरण और आरएफआइडी यात्रा कार्ड प्राप्त हो सकेगा।वर्तमान में श्रद्धालुओं को सभी यात्रा पंजीकरण केंद्रों पर सुबह चार बजे से रात्रि 10 बजे तक आरएफआइडी यात्रा कार्ड प्राप्त होता है। इसके बाद ही श्रद्धालु यात्रा कर सकते हैं।

    यात्री होते थ परेशान

    देर रात को कटड़ा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का यात्रा पंजीकरण केंद्र बंद होने से परेशानी होती थी। अब यात्रा पंजीकरण के समय सारणी में बदलाव से यह परेशानी दूर हो गई है। अब कटड़ा रेलवे स्टेशन परिसर में स्थापित यात्रा पंजीकरण केंद्र पर सुबह पांच बजे से देर रात 12 बजे तक आरएफआइडी यात्रा कार्ड प्राप्त होगा।

    वहीं, मां वैष्णो देवी के प्रवेशद्वार दर्शनी ड्योढ़ी पर देर रात आनलाइन यात्रा पर्ची लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को अपने ट्रेन टिकट बताने पर तत्काल आरएफआइडी यात्रा कार्ड प्राप्त होगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि आगे सर्दियों में ट्रेन लेट होने से यात्री देर से पहुंचते हैं और केंद्र बंद होने से उन्हें परेशानी होती है।

    इसी तरह यात्रा के नए ताराकोट मार्ग पर स्थापित यात्रा पंजीकरण काउंटर पर श्रद्धालुओं को 24 घंटे आरएफआइडी यात्रा कार्ड प्राप्त होगा। चाहे श्रद्धालु आनलाइन यात्रा पर्ची वाले हों या फिर तत्काल सेवा उपलब्ध करने वाले, सभी को आरएफआइडी यात्रा कार्ड प्राप्त होगा।

    इन केंद्रों पर पहले जैसी रहेगी समय सारिणी 

    कटड़ा के मुख्य बस अड्डे पर मुख्य यात्रा पंजीकरण केंद्र व अंतर राज्य बस अड्डा पर काउंटर नंबर दो पर यात्रा पंजीकरण केंद्र की समय सारणी पहले जैसी रहेगी। इन दोनों प्रमुख यात्रा पंजीकरण केंद्रों पर तड़के चार से रात्रि 10 बजे तक आरएफआइडी यात्रा कार्ड यात्रियों को उपलब्ध होगा।

    वहीं हेलीपैड पर स्थापित पंजीकरण काउंटर पर श्रद्धालुओं को हेलीकाप्टर सेवा के दौरान ही आरएफआइडी यात्रा कार्ड प्राप्त होगा। सुबह सात से शाम पांच बजे तक यात्रा कार्ड प्राप्त होगा। जम्मू में रेलवे स्टेशन के समीप स्थापित वैश्णवी भवन में यात्रा पंजीकरण केंद्र और जम्मू एयरपोर्ट पर स्थापित यात्रा पंजीकरण केंद्र के समय सारणी में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

    इन दोनों जगह पर श्रद्धालुओं को सुबह पांच से रात्रि 10 बजे तक आरएफआइडी यात्रा कार्ड प्राप्त होगा।¨चतामणि मंदिर क्षेत्र में भी बनेगा यात्रा पंजीकरण केंद्र श्राइन बोर्ड की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। श्राइन बोर्ड कटड़ा के ¨चतामणि मंदिर क्षेत्र में भी यात्रा पंजीकरण केंद्र स्थापित करने जा रहा है, जहां पर आगामी कुछ दिनों में श्रद्धालुओं को यात्रा पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।