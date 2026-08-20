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वैष्णो देवी धाम में चढ़ावे की मैन्युअल गिनती बंद, अब मशीनें रखेंगी पैसों का हिसाब; LG सिन्हा का बड़ा फैसला

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Thu, 20 Aug 2026 12:09 PM (IST)

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की कि वैष्णो देवी में चढ़ावे की मैन्युअल गिनती बंद होगी। पारदर्शिता के लिए अगले 15 दिनों में सीआरएम मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे मानवीय हस्तक्षेप खत्म होगा।

वैष्णो देवी पर मशीनें करेंगी डोनेशन की गिनती (जागरण)

वैष्णो देवी पर मशीनें करेंगी डोनेशन की गिनती (जागरण)

HighLights

  1. वैष्णो देवी में चढ़ावे की मैन्युअल गिनती बंद होगी

  2. अगले 15 दिनों में सीआरएम मशीनें लगाई जाएंगी

  3. मानवीय हस्तक्षेप खत्म कर पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी

डिजिटल डेस्क, उधमपुर। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) श्रद्धालुओं के चढ़ावे को संभालने और उसकी गिनती की प्रक्रिया को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। इसके तहत अगले दो हफ्तों में हाथ से गिनती करने की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा।

मंदिर के चढ़ावे के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता के मुद्दे पर बात करते हुए सिन्हा ने कहा कि हाथ से गिनती बंद करने का सुझाव बोर्ड के एक सदस्य ने एक बैठक के दौरान दिया था।

15 दिनों में लगेंगी सीआरएम मशीनें

उपराज्यपाल और SMVDSB के चेयरमैन ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि देश में मंदिर के चढ़ावे को लेकर काफी चर्चा होती है। बोर्ड के एक सम्मानित सदस्य ने बैठक में सुझाव दिया था कि हाथ से गिनती की प्रक्रिया बंद कर दी जानी चाहिए। इसलिए, वहां दो कैश रीसाइक्लर मशीनें (CRM) लगाई गई हैं और बाकी CRM 15 दिनों में लगा दी जाएंगी।

अब कर्मचारी नहीं करेंगे गिनती

सिन्हा ने स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था के पूरी तरह से लागू होने के बाद, चढ़ावे को संभालने और उसकी गिनती करने में श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों या बैंक अधिकारियों की कोई सीधी भूमिका नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि इसमें इंसानी दखल को ही खत्म कर दिया गया है। श्राइन बोर्ड या बैंक के किसी भी कर्मचारी की इसमें कोई सीधी भूमिका नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद श्रद्धालुओं के चढ़ावे के प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना है कि यह प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ टेक्नोलॉजी-आधारित सिस्टम से पूरी हो। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर में गिनती करने वाले कर्मचारियों द्वारा दान की कथित चोरी के विवाद के बाद यह मुद्दा चर्चा में आया है।

 