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माता वैष्णो देवी क्षेत्र के लिए 32.72 लाख रुपये के विकास कार्य मंजूर, स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को मिलेगा फायदा

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Wed, 26 Aug 2026 10:58 AM (IST)

श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र में 32.72 लाख रुपये के विकास कार्य मंजूर हुए हैं, जिसमें खनन प्रभावित क्षेत्रों में बरसाती पानी से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सुरक्षा कार्यों पर जोर दिया जाएगा।

वैष्णो देवी क्षेत्र के लिए 32.72 लाख रुपये के विकास कार्य मंजूर

वैष्णो देवी क्षेत्र के लिए 32.72 लाख रुपये के विकास कार्य मंजूर


HighLights

  1. श्री माता वैष्णो देवी क्षेत्र में 32.72 लाख के कार्य मंजूर

  2. खनन प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कार्यों पर विशेष जोर

  3. DMFT रियासी की गवर्निंग काउंसिल ने लिया निर्णय

जागरण संवाददाता, उधमपुर। खनन प्रभावित क्षेत्रों में बरसाती पानी और नालों के बहाव से कृषि भूमि, मकानों, सड़कों व सार्वजनिक ढांचे को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अब सुरक्षा कार्यों पर जोर दिया जाएगा।

मंगलवार को श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 32.72 लाख रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है।

इसके साथ ही खनन क्षेत्रों से सटी पंचायतों में करीब 80 लाख रुपये के अतिरिक्त विकास एवं सुरक्षा कार्यों का प्रस्ताव रखा गया है। यह निर्णय सोमवार को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी), रियासी की गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त रियासी अभिषेक कुमार ने की।

क्षेत्र की विकास जरूरतों पर जोर

जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किसी जिले में डीएमएफटी गवर्निंग काउंसिल की यह पहली बैठक रही। इसमें श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलदेव राज शर्मा ने क्षेत्र की विकास जरूरतों को प्रमुखता से रखा।

स्वीकृत राशि से प्राथमिक विद्यालय सुकेतर में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, मिडिल स्कूल डेरा बाबा बांदा में सुरक्षा दीवार तथा सब सेंटर कांजली और डेरा बाबा बांदा की मरम्मत एवं उन्नयन किया जाएगा। सुला पार्क स्थित शौचालय परिसर की मरम्मत और उन्नयन का कार्य भी इसमें शामिल है। विधायक ने पनासा, डेरा बाबा, कंजली और आखली भूटान पंचायतों में सुरक्षा दीवारों और क्रेट कार्यों के लिए करीब 80 लाख रुपये के अतिरिक्त प्रस्ताव भी रखे।

खनन प्रभावित लोगों की समस्याओं को निकलेगा समाधान

इनका मकसद बरसाती नालों के बहाव से कृषि भूमि, रिहायशी मकानों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखना है। बलदेव राज शर्मा ने कहा कि डीएमएफटी राशि का उपयोग पारदर्शिता के साथ जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए।

उन्होंने खनन प्रभावित लोगों की वास्तविक समस्याओं को प्राथमिकता देने तथा संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कार्य कराने पर बल दिया। डीसी अभिषेक कुमार ने कहा कि अतिरिक्त प्रस्तावों को जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर आगामी डीएमएफटी योजना में शामिल करने के लिए उचित विचार किया जाएगा। वहीं सांसद जुगल किशोर शर्मा, गुलाबगढ़ के विधायक इंजीनियर खुर्शीद अहमद, संयुक्त निदेशक खनन जम्मू फरीद कोहली और उपनिदेशक खनन डा. देवेंद्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

 

 