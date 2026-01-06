सुबह घर से दिहाड़ी लगाने निकला था रामनगर का रहने वाला शब्बीर, नाले से लहूलुहान मिला शव; हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। रामनगर तहसील के पटयाड़ी सारी इलाके में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में लहूलुहान अवस्था में नाले से बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है।

मृतक की पहचान शब्बीर कुमार पुत्र ईशर दास, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी पटयाड़ी सारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शब्बीर सोमवार सुबह करीब आठ बजे दिहाड़ी लगाने के लिए घर से निकला था। दोपहर के समय परिवार द्वारा फोन किए जाने पर उसने बताया कि वह रामनगर कस्बे में मोबाइल फोन की किश्त जमा कराने आया है।

इसके बाद शाम करीब साढ़े पांच बजे उसने फोन पर कहा कि वह रामनगर से वापस लौट आया है और कुछ ही देर में घर पहुंच जाएगा, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं लौटा। शाम सोनू नामक युवक के साथ देखा गया था शब्बीर मृतक के भाई राज कुमार और जीजा रोशन लाल ने बताया कि रात करीब नौ बजे के बाद शब्बीर से संपर्क करने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन उसका फोन नहीं उठा। मंगलवार सुबह उसकी तलाश शुरू की गई तो घर से कुछ दूरी पर नाले में उसका शव पड़ा मिला। शव से मुंह और कान से खून निकल रहा था, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामनगर अस्पताल भेजा। परिजनों का कहना है कि उन्हें कुछ लोगों से जानकारी मिली है कि शब्बीर सोमवार शाम सोनू नामक युवक के साथ देखा गया था, जिसके साथ पहले भी पैसों को लेकर उसका विवाद हुआ था। परिजनों ने आरोप लगाया कि शब्बीर का मोबाइल फोन भी मौके से गायब है।

यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है परिजनों ने कहा कि जिस तरह की हालत में शव मिला है, उससे यह साफ प्रतीत होता है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता से जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए और यदि किसी ने शब्बीर की हत्या की है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।