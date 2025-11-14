जिला ऊधमपुर में विकास की रफ्तार गांवों की ओर, 1.29 करोड़ की तीन सड़कों की मिली सौगात

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क को सुदृढ़ करने और सार्वजनिक अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज उधमपुर में यूटी सेक्टर के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण सड़क विकास परियोजनाओं का विधायक ऊधमपुर पश्चिम पवन गुप्ता ने उद्घाटन किया गया। यह सड़क परियोजनाएं आसपास की कई पंचायतों के निवासियों के लिए बेहतर आवागमन, परिवहन सुविधा और आर्थिक अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेंगी। विधायक पवन गुप्ता ने जिन सड़कों का उद्घाटन किया। उनमें वार्ड नंबर 03 से किशोर चंद के घर होते हुए धर मोहल्ला पंचायत बरोला तक 1.2 किलोमीटर लंबी 42.80 लाख से बनने वाली धन्नी सड़क, इसके अलावा अनुमानित 42.69 लाख से बनने वाली पंचायत घर हरतरयान से सरकारी प्राइमरी स्कूल कुंड(वाया पगवाल मोहल्ला) 1.0 किलोमीटर सड़क तथा 43.67 लाख की अनुमानित लागत से थांगर मोड़ से शिव मंदिर(बावली) तक सड़क निर्माण/अपग्रेडेशन शामिल है।

कुल मिला कर उक्त तीनों परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 129.16 लाख है। यह सड़कें स्थानीय विकास, सुगम परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में अहम भूमिका निभाएंगी।



इन सड़कों के उद्घाटन के बाद ऊधमपुर पश्चिम के विधायक पवन कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रशासन उधमपुर के हर क्षेत्र में संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह प्राथमिकता है कि ग्रामीण इलाकों में भी आधुनिक अधोसंरचना और मूलभूत सुविधाएं शहरों के समान उपलब्ध हों।



स्थानीय निवासियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इन बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं से अब उनके गांव मुख्य मार्गों से जुड़ जाएंगे। जिससे स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंचना आसान होगा।



इस अवसर पर डीडीसी सदस्य आशु शर्मा, मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच शशि पाल शर्मा, पृथपाल सिंह, मदन बिट्टू, मीम सिंह, निशा, पंकज, मास्टर कपूर चंद, सतपाल, मास्टर चुनी लाल, मुल्क राज, प्रशोत्तम तथा ज्योति प्रकाश सहित गणमान्य लोग शामिल थे।



कार्यकर्म के दौरान ग्रामीणों ने विधायक पवन गुप्ता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से गांवों में विकास का नया अध्याय शुरू होगा और उधमपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को नई पहचान मिलेगी।