जम्मू-कश्मीर: उधमपुर के मलाड में भीषण हादसा, डंपर से टक्कर के बाद तेल टैंकर में लगी आग; दोनों गाड़ियां जलकर खाक

जागरण संवाददाता, उधमपुर। उधमपुर के मलाड क्षेत्र में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेल टैंकर और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई।

टक्कर के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राजमार्ग पर यातायात को तत्काल रोककर बचाव अभियान शुरू किया।

मलाड क्षेत्र में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेल टैंकर और डंपर के बीच हुई टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठते देख आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित रही।

जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने एहतियातन जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया, ताकि आग के कारण कोई अन्य वाहन इसकी चपेट में न आए। इसके साथ ही दमकल विभाग को घटना की सूचना दी गई।