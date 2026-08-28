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जम्मू-कश्मीर: उधमपुर के मलाड में भीषण हादसा, डंपर से टक्कर के बाद तेल टैंकर में लगी आग; दोनों गाड़ियां जलकर खाक

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Fri, 28 Aug 2026 07:55 AM (IST)

उधमपुर के मलाड क्षेत्र में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेल टैंकर और डंपर की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई।

हादसाग्रस्त वाहन (जागरण)

हादसाग्रस्त वाहन (जागरण)

HighLights

  1. उधमपुर में तेल टैंकर और डंपर की जोरदार टक्कर

  2. टक्कर के बाद दोनों वाहनों में लगी भीषण आग

  3. जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहा

जागरण संवाददाता, उधमपुर। उधमपुर के मलाड क्षेत्र में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेल टैंकर और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई।

टक्कर के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राजमार्ग पर यातायात को तत्काल रोककर बचाव अभियान शुरू किया।

मलाड क्षेत्र में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेल टैंकर और डंपर के बीच हुई टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठते देख आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित रही।

जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने एहतियातन जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया, ताकि आग के कारण कोई अन्य वाहन इसकी चपेट में न आए। इसके साथ ही दमकल विभाग को घटना की सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया।

कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका, लेकिन तब तक तेल टैंकर और डंपर बुरी तरह जल चुके थे और दोनों वाहन लगभग पूरी तरह से खाक हो गए।

जांच में जुटी पुलिस

आग बुझाने के बाद पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को राजमार्ग के किनारे करवाया, जिसके बाद देर रात यातायात को दोबारा सुचारु कर दिया गया। हादसे के कारण कुछ समय तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।