Udhampur Bus Accident: उधमपुर में मिनी बस पलटी, 10 यात्री घायल; अस्पताल में जारी है इलाज

उधमपुर, एएनआई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। गुरुवार को उधमपुर जिले में एक मिनी बस के पलट जाने से 10 यात्री घायल हो गये। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्तियों को रामनगर के एक अस्पताल में पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने एक घायल महिला को उधमपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया।

