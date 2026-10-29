ऊधमपुर और किश्तवाड़ में कल साढ़े चार घंटे तक गुल रहेगी बिजली, मरम्मत कार्य से आपूर्ति प्रभावित

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के रखरखाव और मरम्मत कार्य के चलते शुक्रवार को ऊधमपुर और किश्तवाड़ जिलों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता (डिस्ट्रीब्यूशन) कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 30 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से दोपहर तक बिजली बाधित रहेगी।



विभाग के मुताबिक ऊधमपुर स्थित 132 केवी और 33 केवी स्विचयार्ड में मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस दौरान ट्रांसमिशन लाइनों पर क्षतिग्रस्त ड्रॉपर और जंपर बदलने या ठीक करने के साथ गर्म हो चुके क्लैंप और जॉ को दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइनों के आसपास शाखाओं की कटाई भी की जाएगी।