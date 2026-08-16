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ऊधमपुर में स्वतंत्रता दिवस की धूम, पीजी डिग्री कॉलेज में DC मिंगा शेरपा ने फहराया तिरंगा

By Amit Mahi Edited By: Anku Chahar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 02:20 PM (IST)

ऊधमपुर में सरकारी पीजी डिग्री कॉलेज में डीसी मिंगा शेरपा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया।

पीजी डिग्री कॉलेज में DC मिंगा शेरपा ने फहराया तिरंगा (फोटो: जागरण)

पीजी डिग्री कॉलेज में DC मिंगा शेरपा ने फहराया तिरंगा (फोटो: जागरण)

HighLights

  1. डीसी मिंगा शेरपा ने ऊधमपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

  2. मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और हथियार प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण।

  3. विकास कार्यों और 'विकसित भारत@2047' पर जोर दिया गया।

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। तिरंगा शान से लहराया तो उसके साथ देशभक्ति का जज्बा भी पूरे वातावरण में उतर आया। भारत माता के जयघोष, जवानों की कदमताल और विद्यार्थियों की रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच रविवार को ऊधमपुर ने आजादी का पर्व पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाया।

जिला मुख्यालय पर सरकारी पीजी डिग्री कॉलेज ब्वायज में आयोजित मुख्य समारोह में डीसी मिंगा शेरपा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और शानदार परेड की सलामी ली। इस दौरान विधायक ऊधमपुर पश्चिम पवन कुमार गुप्ता, डीआइजी ऊधमपुर-रियासी रेंज शिव कुमार शर्मा, एसएसपी अमृतपाल सिंह सहित प्रशासन, पुलिस, सेना, वायुसेना, सीआरपीएफ, आइटीबीपी और बीएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे।

ध्वजारोहण के बाद जेके पुलिस, शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी, एनसीसी, होमगार्ड और विभिन्न स्कूलों की 35 टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। पुलिस बैंड की धुनों के बीच लयबद्ध कदमताल करते जवानों और विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। विद्यार्थियों ने रक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, राष्ट्रीय एकता और देश की प्रगति से जुड़े विषयों को भी प्रस्तुतियों में दर्शाया।

अपने संबोधन में डीसी मिंगा शेरपा ने जनप्रतिनिधियों, सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों-जवानों, स्वतंत्रता सेनानियों के स्वजन, पूर्व सैनिकों और जिलेवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस गर्व, कृतज्ञता और संकल्प का अवसर है। 80 वर्षों में भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, डिजिटल नवाचार, अंतरिक्ष, आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रक्षा और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति की है। विकसित भारत@2047 प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय दायित्व है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और उपराज्यपाल के मार्गदर्शन में जम्मू-कश्मीर विकास, सुशासन, पारदर्शिता और जनभागीदारी की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

जिले में विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए डीसी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में जिला योजना के तहत 2618 कार्य मंजूर किए गए हैं, जिनमें 2516 के टेंडर हो चुके हैं और 210 पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऊधमपुर की सड़क संपर्क, पर्यटन, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है।

चिनैनी-सुद्धमहादेव एनएच-244 का करीब 94 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। सुद्धमहादेव, मानतलाई और पत्नीटॉप जैसे स्थलों में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की व्यापक संभावनाएं हैं।

डीसी ने स्वच्छता, जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त वातावरण और हरित विकास को प्राथमिकता बताते हुए जनभागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्लीन हिमालयन एंड हिल सिटीज इनिशिएटिव जैसी पहलें पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती दे रही हैं। ऊधमपुर की सामरिक भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों और उनके परिवारों को नमन किया।

कार्यक्रम के अंत में विधायक पवन गुप्ता और डीसी मिंगा शेरपा ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रतिभागियों और पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया।

इसी तरह के समारोह जिले की सभी सबडिवीजनों, तहसीलों और ब्लाक मुख्यालयों के साथ पंचायतों व गांवों में भी आयोजित किए गए, जहां अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने तिरंगा फहराकर देश की एकता और अखंडता के प्रति संकल्प दोहराया।

देशभक्ति के रंग में रंगीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

समारोह में विद्यार्थियों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने देशभक्ति के जज्बे को और गहरा कर दिया। देशभक्ति गीतों और नृत्य प्रस्तुतियों के साथ विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एकता, देश की सांस्कृतिक विरासत और समसामयिक विषयों को मंच पर जीवंत किया।

आपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित प्रस्तुति ने विशेष रूप से दर्शकों का ध्यान खींचा और देश की सुरक्षा में भारतीय सेना के साहस, शौर्य और पराक्रम को दर्शाया। वहीं स्वच्छ भारत और नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित स्किट के माध्यम से विद्यार्थियों ने सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया।

प्रस्तुतियों के जरिए स्वच्छता अपनाने, नशे से दूर रहने और जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने तालियों के साथ उत्साह बढ़ाया।

हथियारों की प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र

स्वतंत्रता दिवस समारोह में सेना की ओर से लगाई गई आधुनिक हथियारों और सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी भी लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की राइफलों के अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और आधुनिक सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया गया।

विद्यार्थियों, युवाओं और समारोह में पहुंचे लोगों ने सैन्य उपकरणों को करीब से देखा और उनमें खासा उत्साह दिखाया। सेना के अधिकारियों ने लोगों को उपकरणों की कार्यप्रणाली, उनकी उपयोगिता और आधुनिक सैन्य तकनीक के बारे में जानकारी दी।

प्रदर्शनी ने युवाओं में सेना के प्रति रुचि और देश की रक्षा व्यवस्था को करीब से समझने का अवसर दिया। लोगों ने सेना के जवानों और अधिकारियों से बातचीत कर आधुनिक रक्षा तकनीक से जुड़ी जानकारी भी हासिल की।