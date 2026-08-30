मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी, बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार; सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

संवाद सहयोगी, कटड़ा। सुहावने मौसम के बीच रविवार को मां वैष्णो देवी की यात्रा निरंतर जारी रही। ठंडी हवाओं के बीच श्रद्धालु परिवार और मित्रों के साथ जयकारे लगाते हुए भवन की ओर प्रस्थान करते रहे। हालांकि, तड़के कुछ देर के लिए हुई बारिश के कारण भवन मार्ग पर श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा।

बारिश के दौरान श्रद्धालु यात्रा मार्ग पर बनाए गए आश्रय स्थलों में रुककर मौसम साफ होने का इंतजार करते नजर आए। बारिश थमने के बाद श्रद्धालु दोबारा भवन की ओर रवाना होते रहे। बरसात के मौसम को देखते हुए मां वैष्णो देवी के सभी यात्रा मार्गों पर श्राइन बोर्ड प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान लगातार तैनात हैं।

यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर संबंधित विभागों की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए सफाई कर्मचारियों की टीमें भी तैनात हैं, ताकि बारिश के दौरान किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो।

भवव की ओर बढ़ते रहे श्रद्धालु रविवार को मौसम पल-पल अपना रंग बदलता रहा। दोपहर तक आसमान के साथ त्रिकूट पर्वत पर बादलों का जमघट लगा रहा। इसके बाद बीच-बीच में सूर्यदेव के दर्शन भी हुए। हालांकि, दिनभर ठंडी हवाएं चलती रहीं। इसके बावजूद श्रद्धालुओं में मां के दर्शनों को लेकर उत्साह बना रहा और वे पंजीकरण करवाने के बाद जयकारे लगाते हुए भवन की ओर बढ़ते रहे।

वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी के चलते कटड़ा के बाजारों में अपेक्षाकृत सन्नाटा नजर आ रहा है। हालांकि, यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु प्रसाद और अन्य सामान की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजारों में थोड़ी-बहुत रौनक देखने को मिल रही है।