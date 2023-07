Udhampur: अमरनाथ जा रहे यात्रियों की बस दुर्घटनाग्रस्त, लगातार दूसरे दिन हुआ हादसा; बाल-बाल बचे सभी शिवभक्त

अमरनाथ यात्रा जत्थे का वाहन हादसे का शिकार हुआ। वीरवार को अमरनाथ यात्रा पर जम्मू से रवाना हुए जत्थे में शामिल एक बस की आगे चल रही जत्थे की अन्य बस के साथ टक्कर हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। सभी शिवभक्त सुरक्षित हैं। हादसे के बाद उन्हें दूसरी गाड़ी से आगे भेजा गया था।

अमरनाथ जा रहे यात्रियों की बस दुर्घटनाग्रस्त

ऊधमपुर, जागरण संवाददाता। बुधवार के बाद वीरवार को लगातार दूसरे दिन अमरनाथ यात्रा जत्थे का वाहन हादसे का शिकार हुआ। वीरवार को अमरनाथ यात्रा पर जम्मू से रवाना हुए जत्थे में शामिल एक बस की आगे चल रही जत्थे की अन्य बस के साथ टक्कर हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार श्रद्धालुओं को दूसरी बस से आगे रवाना किया गया। बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त प्राप्त जानकारी के मुताबिक जम्मू से अमरनाथ के लिए वीरवार सुबह रवाना हुए जत्थे में शामिल बस नंबर यूपी76टी5585 अमरनाथ श्रद्धालुओं को लेकर अमरनाथ की ओर जा रही थी। सुबह साढ़े पांज बजे के करीब जब बस रैंबल थाना क्षेत्र के मांड इलाके से गुजर रही थी तो उसकी आगे चल रहे यात्रा की एक अन्य बस के साथ टक्कर हो गई। इस टक्कर से बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मगर गनीमत रही कि इस हादसे में बस में सवार किसी भी श्रद्धालु, चालक या सहचालक को चोट नहीं आई। दूसरी बस से भेजे गए श्रद्धालु हादसे के फौरन बाद पुलिस व सुरक्षा बल मदद के लिए पहुंचे। दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार श्रद्धालुओं के लिए एसआरटीसी की दूसरी बस की व्यवस्था कर उनको यात्रा पर आगे रवाना किया। पुलिस ने इस मामले में अपनी कार्रवाई शुरु कर दी है। पिछले दो दिनों में ऊधमपुर जिला से गुजरने वाले यात्रा मार्ग पर अमरनाथ यात्रियों के वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का दूसरा मामला है।

