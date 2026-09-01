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किश्तवाड़ में नए SSP की एंट्री, सनी गुप्ता ने संभाली कमान, पब्लिक डीलिंग-टीम वर्क पर जोर

By Balbir Singh Edited By: Dallu Slathia
Updated: Tue, 01 Sep 2026 04:07 PM (GMT+05:30)

सनी गुप्ता ने किश्तवाड़ के नए सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट का पदभार संभाला और अधिकारियों के साथ एक परिचयात्मक बैठक की। ...और पढ़ें

किश्तवाड़ पुलिस की नई कमान सनी गुप्ता के हाथ।

किश्तवाड़ पुलिस की नई कमान सनी गुप्ता के हाथ

HighLights

  1. सनी गुप्ता ने किश्तवाड़ एसएसपी का कार्यभार संभाला।

  2. अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा की।

  3. जन सुरक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग पर बल दिया।

जागरण संवाददाता, किश्तवाड़। सनी गुप्ता ने किश्तवाड़ के सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट का चार्ज संभाल लिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में एएसपी किश्तवाड़ प्रदीप सिंह गोरिया, एसपी पीसी किश्तवाड़ निसार खोजा और डिस्ट्रिक्ट के दूसरे अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

चार्ज संभालने के तुरंत बाद, एसएसपी किश्तवाड़ ने पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों के साथ एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग की और डिस्ट्रिक्ट में मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और पुलिसिंग की स्थिति का ओवरव्यू लिया।

अधिकारियों को एड्रेस करते हुए एसएसपी किश्तवाड़ ने अपनी ड्यूटी निभाने में डेडिकेशन, प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन और जोश के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पुलिस का पहला मकसद लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और भलाई होना चाहिए।

अधिकारियों को रिस्पॉन्सिव रहने की हिदायत

उन्होंने सभी रैंक के लोगों के बीच ज़्यादा टीमवर्क, कोऑर्डिनेशन और असरदार कम्युनिकेशन की अपील की और अधिकारियों को जनता के लिए आसानी से मिलने वाले और रिस्पॉन्सिव रहने का निर्देश दिया।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हर पुलिस ऑफिस के दरवाज़े आम जनता के लिए खुले रहने चाहिए ताकि उनकी असली चिंताओं और शिकायतों को तुरंत दूर किया जा सके।

एसएसपी किश्तवाड़ पब्लिक-पुलिस रिश्तों को मज़बूत करने, पुलिसिंग के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने और मिलकर और कम्युनिटी पर आधारित पुलिसिंग के ज़रिए किश्तवाड़ के लोगों के लिए एक सुरक्षित माहौल पक्का करने के लिए अपना कमिटमेंट ज़ाहिर किया।