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जम्मू-कश्मीर में सुंगल टनल से छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू, 10 KM का कम हुआ सफर  

By Jugal KumarEdited By: Prince Sharma
Updated: Mon, 17 Aug 2026 11:01 AM (IST)

जम्मू संभाग के रियासी जिले में 2.7 किलोमीटर लंबी सुंगल टनल को स्वतंत्रता दिवस पर छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर में सुंगल टनल से छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू (फाइल फोटो)

जम्मू-कश्मीर में सुंगल टनल से छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू (फाइल फोटो)

HighLights

  1. रियासी में 2.7 किमी लंबी सुंगल टनल खुली

  2. छोटे वाहनों के लिए 10 किलोमीटर का सफर कम हुआ

  3. भांवला-कालीधार मार्ग पर यात्रा अब अधिक सुरक्षित

जुगल मंगोत्रा, उधमपुर। जम्मू संभाग के रियासी जिले में भांवला-कालीधार के दुर्गम और खतरनाक मोड़ों से गुजरने वाले वाहन चालकों को स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा तोहफा मिला। इस क्षेत्र में करीब 2.7 किलोमीटर लंबी सुंगल टनल को छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है।

टनल शुरू होने से राजौरी, पुंछ, रियासी, सुंदरबनी और रनसू-शिवखोड़ी क्षेत्र से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए करीब 10 किलोमीटर का सफर कम हो गया है। टनल ने अभी बड़े वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं है।

सुंगल टनल का निर्माण सीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया गया है। इसका निर्माण अगस्त 2021 में शुरू हुआ था और करीब छह वर्षों में अधिकांश कार्य पूरा किया गया।

टनल के निर्माण पर करीब 476 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। चौकीचौरा सब डिवीजन के डगून क्षेत्र को तहसील पौनी के खरोटी क्षेत्र से जोड़ने वाली यह टनल जम्मू-राजौरी-पुंछ मार्ग के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। टनल के दोनों छोर पर मुख्य द्वार के पास ऊंचाई अवरोधक लगाए गए हैं।

इसके चलते निर्धारित ऊंचाई से अधिक बड़े वाहन फिलहाल भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। भांवला-कालीधार मार्ग पर तीखे मोड़ होने के कारण पहले दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था।

टनल के शुरू होने से वाहन चालकों को इन जोखिम भरे मोड़ों से राहत मिली है और यात्रा अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है। टनल निर्माण के दौरान करीब 200 कर्मचारी और अधिकारी काम में जुटे रहे।

कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एंबुलेंस, प्राथमिक उपचार, रहने और भोजन की व्यवस्था की थी। टनल के भीतर दो हिस्से बनाए गए हैं। एक हिस्से से वाहनों की आवाजाही होगी, जबकि दूसरा हिस्सा आपात स्थिति के लिए सुरक्षित रखा गया है।

जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल राहत एवं बचाव कार्य में किया जा सकेगा। स्थानीय लोगों ने टनल शुरू होने का स्वागत करते हुए इसके साथ सड़क के दोहरीकरण का काम भी जल्द पूरा करने की मांग की है।

टनल और सड़क का काम पूरा होने से यातायात व्यवस्था और बेहतर होने के साथ जम्मू संभाग के कई जिलों के बीच संपर्क मजबूत होगा।

 