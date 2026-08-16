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श्रद्धालुओं से गुलजार मां वैष्णो देवी का दरबार, मौसम की मार के बावजूद यात्रा जारी; हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित

By Rakesh Sharma Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 05:54 PM (IST)

मौसम की चुनौतियों के बावजूद मां वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, रविवार दोपहर तक 17 हजार से अधिक श्रद्धालु भवन की ओर रवाना हुए।

श्रद्धालुओं से गुलजार मां वैष्णो देवी का दरबार। फोटो जागरण

श्रद्धालुओं से गुलजार मां वैष्णो देवी का दरबार। फोटो जागरण

HighLights

  1. मौसम के बावजूद वैष्णो देवी यात्रा में श्रद्धालुओं की वृद्धि।

  2. हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित, अन्य सेवाएं सुचारू रूप से जारी।

  3. आगामी त्योहारों के कारण यात्रा में और बढ़ोतरी की उम्मीद।

संवाद सहयोगी, कटड़ा। बदले मौसम के बीच मां वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार दोपहर दो बजे तक करीब 17 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे, जबकि शनिवार को करीब 44 हजार श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में हाजिरी लगाई।

हालांकि, मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवा अधिकांश समय प्रभावित रही, लेकिन बैटरी कार, रोपवे, घोड़ा-पिट्ठू और पालकी जैसी सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहीं।

स्वतंत्रता दिवस सहित आगामी त्योहारों को लेकर भवन, यात्रा मार्ग और आधार शिविर कटड़ा में श्रद्धालुओं की चहल-पहल बढ़ गई है। मां वैष्णो देवी की यात्रा में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पल-पल बदल रहे मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है और यात्रा सुचारू रूप से जारी है।

पूरी तरह खुले हैं दोनों मार्ग

शुक्रवार रात बारिश के चलते श्राइन बोर्ड प्रशासन ने बैटरी कार मार्ग को एहतियातन बंद कर दिया था। मौसम में सुधार होते ही शनिवार सुबह इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। वर्तमान में बैटरी कार मार्ग के साथ पारंपरिक और अन्य यात्रा मार्ग भी पूरी तरह खुले हैं।

रविवार को दोपहर तक आसमान में बादलों और सूर्य के बीच लुका-छिपी चलती रही। इसके बाद त्रिकूट पर्वत सहित आसपास के क्षेत्र में बादलों का जमघट बढ़ गया। दोपहर में श्रद्धालुओं को हल्की बारिश का सामना करना पड़ा और ठंडी हवाएं भी चलती रहीं। मौसम के कारण हेलीकाप्टर सेवा प्रभावित हुई, जबकि अन्य सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहीं।

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दिशा-निर्देश का पालन करें श्रद्धालु

यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाए रखने के लिए प्रमुख मार्गों पर श्राइन बोर्ड प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल, पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान तैनात रहे। श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की जाती रही।

मां के दिव्य दर्शन के बाद श्रद्धालु भैरव घाटी पहुंचकर बाबा भैरवनाथ के चरणों में नतमस्तक होते रहे। यात्रा पूरी करने के बाद आधार शिविर कटड़ा के बाजारों में प्रसाद व अन्य सामान की खरीदारी से रौनक बनी रही। जानकारों के अनुसार भैया दूज सहित आगामी त्योहारों के चलते मां वैष्णो देवी की यात्रा में और बढ़ोतरी होने की संभावना है।