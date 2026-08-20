कटड़ा में प्रीगाबालिन की बड़ी खेप पकड़ी, प्रीगाबालिन की 10,900 टैबलेट मिलीं, टूरिस्ट गाइड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कटड़ा। प्रीगाबालिन टैबलेट के बढ़ते दुरुपयोग और अवैध परिवहन के खिलाफ रियासी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 10,900 टैबलेट बरामद किए हैं। अलग-अलग मामलों में पुलिस ने तीन आरोपितों को पकड़ा है। बरामद सभी टैबलेट 300 मिलीग्राम की हैं।



पुलिस के अनुसार, 18 अगस्त को कटड़ा के स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास नाका जांच के दौरान पुलिस टीम ने ओल्ड बस स्टैंड की ओर जा रहे एक व्यक्ति को बैग सहित रोका। तलाशी लेने पर उसके बैग से 410 स्ट्रिप बरामद हुईं। प्रत्येक स्ट्रिप में 10 टैबलेट थीं, जिससे कुल 4,100 प्रीगाबालिन टैबलेट बरामद की गईं।

पर्यटक गाइड के पास मिलीं 4100 प्रीगाबालिन टैबलेट पूछताछ में आरोपित की पहचान अर्जुन शर्मा निवासी जिब ठाठी, ऊधमपुर के रूप में हुई। वह वर्तमान में कटड़ा में पर्यटक गाइड के रूप में काम कर रहा था। पुलिस के अनुसार, वह इन टैबलेट के परिवहन संबंधी कोई वैध अनुमति या प्राधिकरण प्रस्तुत नहीं कर सका। यह जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन है। इस संबंध में पुलिस थाना कटड़ा में एफआईआर संख्या 273/2026, धारा 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

दो आरोपियों से 6800 प्रीगाबालिन टैबलेट बरामद इसी तरह के एक अन्य मामले में पुलिस ने दो व्यक्तियों सन्नी कुमार निवासी धनौरी, कटड़ा और अमीत खान निवासी जांखा धनसाल के कब्जे से 6,800 प्रीगाबालिन टैबलेट बरामद की थीं। इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर, रियासी को आवश्यक पत्र भेज दिए गए हैं, ताकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सके।

प्रीगाबालिन के दुरुपयोग पर होगी कड़ी कार्रवाई प्रीगाबालिन के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी रियासी ने सभी पुलिस इकाइयों को अवैध कब्जे, परिवहन, वितरण और दुरुपयोग में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।