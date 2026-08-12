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    चिनाब की लहरों पर लहराया तिरंगा, रियासी में राफ्ट रैली से गूंजा देशभक्ति का संदेश, दिया एकता का संदेश

    By Rajesh Dogra Edited By: Dallu Slathia
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 04:08 PM (IST)

    स्वतंत्रता दिवस के 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत रियासी जिला पुलिस और प्रशासन ने चिनाब नदी में तिरंगा राफ्ट रैली निकाली। इस रैली ने देशभक्ति, राष्ट्रीय ...और पढ़ें

    चिनाब नदी में तिरंगा राफ्ट रैली निकाली गई।

    चिनाब नदी में तिरंगा राफ्ट रैली निकाली गई।

    HighLights

    1. रियासी में चिनाब नदी में निकली तिरंगा राफ्ट रैली।

    2. 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत देशभक्ति का संदेश।

    3. पौनी में भी छात्रों ने उत्साह से निकाली तिरंगा रैली।

    जागरण संवाददाता, रियासी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत जिला पुलिस रियासी और जिला प्रशासन की ओर से चिनाब नदी में तिरंगा राफ्ट रैली निकाली गई। राफ्ट पर शान से लहराता तिरंगा देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र गौरव का संदेश देता नजर आया।

    रैली में शामिल प्रतिभागियों ने चिनाब नदी के मनोरम जल क्षेत्र में राफ्ट के माध्यम से यात्रा की। इस दौरान तिरंगे के साथ देशभक्ति का माहौल बना रहा और लोगों को हर घर तिरंगा अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने का संदेश दिया गया।

    देशभक्ति की भावना को मजबूत करना उद्देश्य

    आयोजकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के प्रति लोगों में उत्साह पैदा करने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। रैली के माध्यम से नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को उत्साह और राष्ट्र गौरव की भावना के साथ मनाने तथा अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई।

    पौनी में भी निकली तिरंगा रैली

    स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को तहसील प्रशासन पौनी की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष से पौनी का माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया।

    खबरें और भी

    तिरंगा रैली का शुभारंभ हायर सेकेंडरी स्कूल पौनी परिसर से हुआ। तहसील प्रशासन के नेतृत्व में निकली रैली मुख्य बाजार से होते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस दौरान विद्यार्थियों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्ति के नारे लगाए और लोगों को राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा देशप्रेम का संदेश दिया।