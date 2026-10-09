रियासी में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी कार; घायल ने खुद बाहर निकलने की कोशिश की, साथी की मौत

जागरण संवाददाता, कटड़ा। रियासी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बक्कल बातल गला के पास वीरवार रात एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया।

रात के समय हुई इस घटना का किसी को पता नहीं चल पाया। शुक्रवार सुबह जब घर वालों ने संबंधित लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया और कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस की मदद से तलाश शुरू की।

इसके बाद मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर तलाश करते हुए पुलिस और स्थानीय लोग घटनास्थल तक पहुंचे। खाई से बाहर निकलने की कोशिश करता दिखा घायल जब टीम वहां पहुंची दो उन्होंने खाई से एक व्यक्ति तरसेम कुमार (40) पुत्र हेमराज निवासी गीता नगर, रियासी को ऊपर चढ़ने का प्रयास करते देखा। बता दें कि वह हादसे में मामूली घायल हुआ था।