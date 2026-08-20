जम्मू-कश्मीर में 88 बर्फबारी वाले गांवों में जनगणना की तैयारी, 426 कर्मचारी होंगे तैनात

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। रामबन जिले के 88 बर्फबारी वाले गांवों में जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारी तेज कर दी गई है। इन क्षेत्रों में 2,27,785 लोगों की गणना के लिए 388 एन्यूमरेशन ब्लॉक बनाए गए हैं और 426 गणनाकर्ता तथा 78 पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे।

जनगणना संचालन निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने बुधवार को रामबन में बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और बर्फीले क्षेत्रों में सेल्फ एन्यूमरेशन पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने अधिकारियों को बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन के बारे में व्यापक जानकारी देने के निर्देश दिए। सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया 17 से 31 अगस्त तक चल रही है। इसके लिए विभिन्न माध्यम से प्चार करने को कहा गया।

पंचायत और वार्ड स्तर पर भी जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए। इसके सात ही जनगणना देश के विकास की योजना, नीतियां बनाने, संसाधनों के आवंटन और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर पहुंच के लिए विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है। इसलिए गणना पूरी, सटीक और समय पर होनी चाहिए।

88 बर्फीले वाले इलाके शामिल अधिकारियों ने बताया कि जिला और चार्ज स्तर के अधिकारियों तथा फील्ड प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। सुपरवाइजर और एन्यूमरेटर का प्रशिक्षण 20 से 29 अगस्त तक पूरा किया जाना है। इस अवसर पर बताया गया कि रामबन में 88 बर्फीले और 86 गैर-बर्फीले गांव हैं।