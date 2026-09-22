जम्मू-कश्मीर: शादी से लौट रही थी बारात, अचानक खाई की तरफ फिसली बस; मची अफरा-तफरी, उधमपुर में टला भयानक हादसा

असीम सिंह, उधमपुर। उधमपुर की तहसील मोंगरी क्षेत्र में मंगलवार को बारातियों से भरी एक बस बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई। शादी समारोह से लौट रही बस का पिछला टायर अचानक सड़क से नीचे खाई की तरफ उतर गया और बस एक तरफ लटक गई। हालांकि बस खाई में नहीं गिरी और सड़क पर ही अटक गई। हादसे के समय बस में सवार बारातियों में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, बस नंबर जेके02बी-9327 बारातियों को लेकर शादी समारोह से वापस लौट रही थी। मोंगरी तहसील क्षेत्र में रास्ते में अचानक बस का पिछला टायर सड़क से नीचे खाई की ओर उतर गया। इससे बस का संतुलन बिगड़ गया और वह खाई की तरफ झुक गई।

कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि बस खाई में गिर सकती है। यदि बस खाई में गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था और कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। सड़क किनारे अटक गई बस हालांकि, बस सड़क के किनारे ही अटक गई और खाई में गिरने से बच गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बस में सवार बारातियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की।