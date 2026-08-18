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ठंडी हवाओं और हल्की बारिश के बीच मां वैष्णो देवी यात्रा जारी, आसानी से मिल रही घोड़ा-पिट्ठू और पालकी सेवा

By Rakesh Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Tue, 18 Aug 2026 03:26 PM (IST)

बरसात के मौसम और हल्की बारिश के बावजूद श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ भवन की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि सुरक्षा दल लगातार निगरानी रख रहे हैं।

ठंडी हवाओं और हल्की बारिश के बीच मां वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू।

ठंडी हवाओं और हल्की बारिश के बीच मां वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू।

HighLights

  1. हल्की बारिश और ठंडी हवाओं में भी यात्रा जारी

  2. बैटरी कार मार्ग अस्थायी रूप से बंद कर फिर खोला गया

  3. श्राइन बोर्ड और सुरक्षा दल यात्रा मार्गों पर तैनात

संवाद सहयोगी, कटड़ा। बरसात के मौसम में पल-पल बदल रहे मौसम के बावजूद श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। मंगलवार को यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बीच-बीच में हल्की बारिश का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए भवन की ओर लगातार बढ़ते रहे।

मंगलवार को त्रिकूट पर्वत पर आसमान में बादलों का जमघट लगा रहा। कुछ समय के लिए बारिश होने से मौसम ठंडा और सुहावना हो गया। दिनभर ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिससे यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को मौसम का सुखद एहसास हुआ।

बारिश के दौरान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन की ओर से एहतियातन महत्वपूर्ण बैटरी कार मार्ग को कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए बंद किया गया। बारिश थमने और मौसम में सुधार के बाद मार्ग का निरीक्षण कर इसे दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। फिलहाल यात्रा मार्गों पर श्रद्धालु पूरे जोश और उत्साह के साथ भवन की ओर बढ़ रहे हैं।

यात्रा के दौरान बैटरी कार सेवा के साथ घोड़ा-पिट्ठू और पालकी की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। कटडा से भवन के लिए चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा हालांकि मौसम के कारण बीच-बीच में प्रभावित रही। बदलते मौसम को देखते हुए श्राइन बोर्ड का आपदा प्रबंधन दल, पुलिस, सीआरपीएफ तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और जवान विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं और यात्रा मार्गों पर लगातार निगरानी रख रहे हैं।

श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शनों के बाद भैरव घाटी पहुंचकर बाबा भैरवनाथ के चरणों में भी हाजिरी लगा रहे हैं। यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु कटडा के बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। इससे आधार शिविर कटडा के बाजारों में भी रौनक बनी हुई है। मंगलवार को दोपहर तीन बजे तक करीब 13 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे, जबकि श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी था।