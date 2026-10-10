Photos: 'स्वर्ग' सा सजा मां वैष्णो देवी धाम, नवरात्र से एक दिन पहले तैयारियां फुल; 400 कारीगरों ने सजाया दरबार

जागरण संवाददाता, उधमपुर। शारदीय नवरात्र के नजदीक आते ही कटड़ा से मां वैष्णो देवी के भवन तक तैयारियां तेज हो गई हैं। भवन को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और सुरक्षा-व्यवस्था भी चाक-चौबंद कर दी गई है।

देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कटड़ा के प्रमुख चौक-चौराहों पर स्वागत द्वार लगभग तैयार हो चुके हैं, जबकि भवन परिसर को भव्य रूप देने के लिए सजावट का काम दिन-रात जारी है। इस बीच मां के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है।

शुक्रवार को करीब 18 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर आरएफआईडी कार्ड प्राप्त करने के बाद भवन की ओर रवाना हो चुके थे। इस वर्ष नवरात्र की तैयारियों को लेकर बैठकें देर से होने के कारण सजावट का काम भी कुछ देरी से शुरू हुआ।

ऐसे में संबंधित विभागों और कर्मचारियों की ओर से तैयारियां समय पर पूरी करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। शहर के प्रमुख स्थानों पर बनाए जा रहे आकर्षक स्वागत द्वार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। वहीं, भवन परिसर में भी सजावट की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को भक्तिमय वातावरण का अनुभव हो सके।

भवन परिसर के करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में सजावट का कार्य करीब 400 कारीगरों की टीम द्वारा किया गया है।



भवन परिसर में जगह-जगह विशाल स्वागत द्वार तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों को रंग-बिरंगी चुनरियों, आकर्षक सजावटी सामग्री और फूलों से सजाने का कार्य भी जारी है। नवरात्रों से पहले पूरे परिसर को आकर्षक रूप देने के लिए कारीगर लगातार कार्य में जुटे हुए हैं।

दिन-रात गूंज रहे मां के जयकारे मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु कटड़ा पहुंच रहे हैं और जयकारे लगाते हुए भवन की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार आवाजाही से कटड़ा में रौनक बनी हुई है और यात्रा मार्ग पर भक्तिमय माहौल है।