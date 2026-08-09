जम्मू-कश्मीर के रियासी में सड़क पर पानी पीता दिखा तेंदुआ, कार सवारों ने कैमरे में किया कैद

संवाद सहयोगी, रियासी। ठाकरा कोट तहसील के पनासा से कटड़ा की ओर लौट रहे कार सवारों के सामने शुक्रवार शाम घाड़ीकोट क्षेत्र में अचानक तेंदुआ आ गया। सड़क पर जमा बारिश का पानी पी रहे तेंदुए को बीच मार्ग में देखकर चालक ने तुरंत कार रोक दी और सभी लोग शीशे बंद कर वाहन के भीतर ही बैठे रहे।

कुछ देर तक सड़क पर तेंदुए की मौजूदगी के कारण यातायात भी थमा रहा। कार सवारों के अनुसार घटना शाम करीब 5:30 बजे की है। वे पनासा से कटड़ा की ओर जा रहे थे, तभी सड़क पर उन्हें तेंदुआ दिखाई दिया।

तेंदुआ सड़क पर जमा पानी पी रहा था और कार से काफी नजदीक था। अचानक सामने आए वन्यजीव को देखकर कार सवार घबरा गए और उन्होंने वाहन बंद कर शीशे ऊपर कर लिए। करीब तीन से चार मिनट तक वे बिना कोई हलचल किए कार के भीतर बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने मोबाइल फोन से तेंदुए की कुछ तस्वीरें भी खींचीं।

इसी बीच पीछे से एक डंपर वहां पहुंचा। डंपर चालक ने हार्न बजाया तो आवाज सुनकर तेंदुआ सतर्क हो गया। उसने तत्काल सड़क से नीचे झाड़ियों की ओर छलांग लगाई और देखते ही देखते वहां से ओझल हो गया। तेंदुए के सड़क से हटने के बाद कार सवारों ने भी वाहन आगे बढ़ाया और कटड़ा की ओर रवाना हो गए।

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