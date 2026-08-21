मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खास शाम, कटड़ा में 22 अगस्त को भव्य महाआरती; जानिए समय और जगह

जागरण संवाददाता, कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी जी की पावन नगरी कटड़ा में 22 अगस्त, शनिवार को शाम सात बजे फवारा चौक मुख्य बस अड्डा में आयोजित होने वाली भव्य महाआरती एवं दिव्य भक्ति संध्या को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोजन को सफल एवं व्यवस्थित बनाने के लिए श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।



बैठक में महाआरती की तैयारियों, श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था तथा कार्यक्रम को भव्य एवं आध्यात्मिक स्वरूप देने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में डीआईजी शिव कुमार शर्मा, एसपी कटडा कामेश्वर पुरी, भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित दुबे, अरुण शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक और आयोजन से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे।

श्रद्धालुओं से महाआरती में शामिल होने का आह्वान महंत रोहित शास्त्री ने कहा कि मां भगवती के पावन चरणों में आयोजित महाआरती श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति का अद्भुत संगम होगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में पहुंचकर महाआरती में शामिल होने और मां वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का आह्वान किया।

उन्होंने बताया कि श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट तथा श्री रघुनाथ आरती संस्थान, जम्मू के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व है। महाआरती के साथ दिव्य भक्ति संध्या का भी आयोजन होगा, जिससे कटडा का वातावरण भक्तिमय हो उठेगा।



बैठक में उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने आयोजन को सफल बनाने के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे समय पर फवारा चौक पहुंचकर इस पावन अवसर के साक्षी बनें और मां के जयघोष के साथ आशीर्वाद प्राप्त करें।