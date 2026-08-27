कटड़ा में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन! काले बैग से निकले 4080 प्रेगाबालिन कैप्सूल; राजौरी का युवक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कटड़ा। नशीले और मनोचिकित्सीय पदार्थों की अवैध तस्करी और वितरण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रियासी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस पोस्ट बाणगंगा के क्षेत्र में 4080 प्रेगाबालिन कैप्सूल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, पुलिस पोस्ट बाणगंगा की टीम ने बाणगंगा से पीपी मार्केट की ओर जा रहे एक व्यक्ति को शक के आधार पर रोका।

उसकी पहचान अंकुश कुमार निवासी चक मठयानी, तहसील थेरियथ, जिला राजौरी के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके हाथ में पकड़े काले रंग के पॉलीथिन बैग से 4080 प्रेगाबालिन कैप्सूल बरामद किए गए।

4080 कैप्सूल बरामद

बरामद कैप्सूल चार पारदर्शी पॉलीथिन पैकेटों में रखे थे, जिनमें प्रत्येक में 1000 कैप्सूल थे। इसके अलावा आठ स्ट्रिप भी बरामद हुईं, जिनमें कुल 80 कैप्सूल थे। इस प्रकार कुल 4080 कैप्सूल बरामद किए गए।

इस संबंध में थाना कटड़ा में एफआईआर नंबर 280/2026 के तहत बीएनएस की धारा 223 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बरामद कैप्सूल के स्रोत तथा इन्हें कहां पहुंचाया जाना था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।