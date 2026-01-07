Language
    वैष्णो देवी की नगरी कटड़ा में भिक्षावृत्ति पर पुलिस का शिकंजा, झुग्गी-झोपड़ियों के वेरिफिकेशन का आदेश जारी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:15 PM (IST)

    कटड़ा में झुग्गी-झोपड़ियों के वेरिफिकेशन का आदेश जारी (फाइल फोटो)

    राकेश शर्मा, कटड़ा। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा व आसपास के क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों की बढ़ती संख्या ही भिक्षावृत्ति का मुख्य कारण बन गई है। अधिकांश झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग कबाड़ी का काम करते हैं, लेकिन उनकी महिलाएं और बच्चे दिनभर श्रद्धालुओं को पकड़-पकड़कर जबरन भीख मांगते देखे जा सकते हैं।

    दैनिक जागरण की ओर से लगातार उठाई जा रही इस सामाजिक समस्या को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कटड़ा में जमीन मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे उन जमीनों का सत्यापन करें, जहां झुग्गी झोपड़ियां बसी हुई हैं। सत्यापन न करने पर पिछले दो दिनों में पुलिस ने दो जमीन मालिकों के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज की है और सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

    उम्मीद की जा रही है कि इन कदमों से भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगेगा। कटड़ा का मुख्य बस अड्डा हो, बाण गंगा मार्ग, मुख्य बाजार, ऊधमपुर मार्ग, रेलवे मार्ग या जम्मू मार्ग, इन सभी जगहों पर पैसे मांगने वाले बच्चों और महिलाओं के झुंड देखे जा सकते हैं। ये लोग कौन हैं, कहां से आएं हैं, इसके बारे में अब पड़ताल शुरू हो गई है।

    इन भिखारियों में रोहिंग्या नागरिकों की मौजूदगी से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। कटड़ा में चूंकि श्रद्धा के साथ देशभर से प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में इन लोगों को पता है कि बच्चों को कंजक के रूप में पैसे मांगने के लिए आगे करने से कोई इन्कार नहीं करेगा, इसलिए यहां भिखारियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है।