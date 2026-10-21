जम्मू-कश्मीर: आरएसपुरा में भारत-पाक सीमा पर हेरोइन तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने हिरासत में लिया युवक; तीन पैकेट बरामद

दलजीत सिंह, आरएसपुरा। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे आरएसपुरा क्षेत्र में सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी का मामला एक बार फिर सामने आया है। आरएसपुरा पुलिस ने मंगलवार रात एक युवक को हिरासत में लिया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, युवक की निशानदेही पर गांव मुले चक तलाड़ से हेरोइन के तीन पैकेट बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आशंका जताई जा रही है कि मादक पदार्थों की यह खेप पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से सीमा पार गिराई गई थी।

हालांकि, बरामद खेप के स्रोत और तस्करी के नेटवर्क को लेकर पुलिस की जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार, हिरासत में लिए गए युवक की पहचान सनी कुमार पुत्र तरसेम लाल, निवासी कोटली मिर्दियां के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को इस मामले से जुड़ी जानकारी मिलने के बाद युवक को हिरासत में लिया गया।

तलाड़ गांव से तीन पैकेट बरामद इसके बाद उसकी निशानदेही पर मुले चक तलाड़ गांव से हेरोइन के तीन पैकेट बरामद किए गए। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित तौर पर बरामद की गई खेप कहां से पहुंची और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं।

आरएसपुरा क्षेत्र पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के कारण सुरक्षा एजेंसियों के लिए संवेदनशील माना जाता है। सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थों की खेप गिराए जाने की आशंकाएं पहले भी सामने आती रही हैं। ऐसे मामलों में सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास करती हैं कि सीमा पार से भेजी गई खेप को स्थानीय स्तर पर कौन प्राप्त करता है और उसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। पुलिस ने क्या बताया मुले चक तलाड़ से तीन पैकेट हेरोइन की बरामदगी के बाद एक बार फिर सीमावर्ती क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच के दौरान यह स्पष्ट होना अहम होगा कि बरामद खेप का पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए कोई संबंध है या नहीं और क्या इस मामले के तार किसी बड़े तस्करी नेटवर्क से जुड़े हैं।

इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल विस्तृत आधिकारिक बयान देने से परहेज किया है। हालांकि, अधिकारियों की ओर से एक व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने और उसकी निशानदेही पर हेरोइन के तीन पैकेट बरामद होने की पुष्टि की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है और बरामद मादक पदार्थों के स्रोत तथा संभावित संलिप्त लोगों के संबंध में अधिक जानकारी सामने आने का इंतजार है।