जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर में भूस्खलन, जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर गिरा भारी मलबा; ट्रैफिक पुलिस की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पर ऊधमपुर और चिनैनी के बीच धर्मथल इलाके में शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे अचानक भारी भूस्खलन होने से श्रीनगर की ओर जाने वाली अप ट्यूब पर यातायात प्रभावित हो गया। पहाड़ी दरकने से बड़ी मात्रा में मलबा हाईवे पर आ गिरा। गनीमत रही कि भूस्खलन से पहले ही एहतियातन जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने वाले वाहनों को सुरक्षित दूरी पर रोक दिया गया था।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भूस्खलन से कुछ देर पहले पहाड़ी से रुक-रुककर पत्थर गिरने लगे थे। खतरे को भांपते हुए यातायात पुलिस ने जम्मू से श्रीनगर जाने वाले वाहनों को रोक दिया। करीब दस मिनट बाद ही पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक दरक गया और देखते ही देखते मलबा सड़क पर आ गिरा। मलबे के साथ पहाड़ी पर लगे करीब आधा दर्जन पेड़ भी टूटकर हाईवे पर आ गिरे।

यातायात ठप होने से रोकने के लिए रूट डायवर्ट भूस्खलन के बाद यातायात पुलिस ने बड़े वाहनों की आवाजाही रोक दी। प्रभावित हिस्से में छोटे यात्री वाहनों को श्रीनगर से जम्मू जाने वाली डाउन ट्यूब की ओर डायवर्ट कर दिया गया, ताकि यातायात को पूरी तरह ठप होने से बचाया जा सके।

ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ऊधमपुर के अनुसार अप ट्यूब पर काफी मात्रा में मलबा जमा हो गया है। मलबा हटाने के लिए मशीनें मौके पर पहुंचकर काम में जुट गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक स्थिति सामान्य रही तो अगले तीन से चार घंटे में मलबा हटाकर यातायात बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।