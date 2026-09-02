इंस्पेक्टर संजीत शर्मा ने संभाला SHO कटड़ा का पदभार, रंजीत सिंह राव को दी गई विदाई
इंस्पेक्टर संजीत शर्मा ने कटड़ा पुलिस स्टेशन के नए एसएचओ का पदभार संभाला है। निवर्तमान एसएचओ रंजीत सिंह राव को विदाई दी गई।
HighLights
इंस्पेक्टर संजीत शर्मा ने कटड़ा एसएचओ का पदभार संभाला
निवर्तमान एसएचओ रंजीत सिंह राव को भावभीनी विदाई दी गई
राव के कार्यकाल में नशा मुक्ति अभियान में कटड़ा दूसरे स्थान पर
संवाद सहयोगी, कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा स्थित पुलिस स्टेशन कटड़ा में इंस्पेक्टर संजीत शर्मा ने नए एसएचओ के रूप में पदभार संभाल लिया। वहीं, निवर्तमान एसएचओ इंस्पेक्टर रंजीत सिंह राव के स्थानांतरण पर थाना परिसर में विदाई समारोह आयोजित किया गया।
डीएसपी कटड़ा भीष्म दुबे सहित पुलिस अधिकारियों और जवानों ने राव को भावभीनी विदाई दी तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान नवनियुक्त एसएचओ संजीत शर्मा का भी स्वागत किया गया।
इंस्पेक्टर रंजीत सिंह राव ने करीब 10 माह तक थाना प्रभारी के रूप में कटड़ा में सेवाएं दीं। उनके कार्यकाल के दौरान नशे के खिलाफ अभियान, यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने, कानून व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 100 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान के दौरान कटड़ा पुलिस स्टेशन का प्रदर्शन सराहनीय रहा और थाना जिले में दूसरे स्थान पर रहा। नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के साथ-साथ नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की गई।
विदाई समारोह में डीएसपी भीष्म दुबे ने रंजीत सिंह राव के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जिम्मेदारी और समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दीं। कटड़ा में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा और बेहतर वातावरण सुनिश्चित करना पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। राव ने इस जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाते हुए सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने में अहम योगदान दिया।
उन्होंने रंजीत सिंह राव को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वह अपनी नई जिम्मेदारी में भी अनुभव और कार्यकुशलता से विभाग को मजबूती प्रदान करेंगे।
वहीं, पुलिस अधिकारियों ने नवनियुक्त एसएचओ संजीत शर्मा का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि वह कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा नशे के खिलाफ जारी अभियान को और प्रभावी बनाएंगे।
इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर सहित पुलिस स्टेशन कटड़ा के अन्य अधिकारी और जवान मौजूद रहे। अधिकारियों व जवानों ने रंजीत सिंह राव के साथ बिताए कार्यकाल को याद करते हुए उनके कार्यों की सराहना की और उन्हें विदाई दी।