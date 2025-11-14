महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी रेणुका-शैफाली मां वैष्णों के दरबार में दी हाजरी

संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। विश्व कप जीतकर देश का परचम ऊंचा करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दो दिग्गज खिलाड़ी तेज गेंदबाज़ रेणुका ठाकुर और धाकड़ ओपनर शैफाली वर्मा माता वैष्णो देवी के पवित्र भवन में मत्था टेकने पहुंचीं।

उनके पहुंचने की सूचना मिलते ही भवन क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और माहौल उत्साह व आस्था से सरोबार हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों खिलाड़ियों ने विश्व कप अभियान शुरू होने से पूर्व माता रानी के दरबार में टीम की जीत की मन्नत मांगी थी।

विश्व कप जीत के बाद वे अपने वादे के अनुसार परिवारजनों के साथ कटड़ा हेलीपैड से सुबह करीब 10 बजे सीधे भवन पहुंचीं और पवित्र पिंडियों के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। भारत के उज्जवल भविष्य की कामना की दर्शन के दौरान रेणुका और शैफाली ने देश की युवा पीढ़ी, महिला क्रिकेट के उज्ज्वल भविष्य और भारत की तरक्की के लिए विशेष प्रार्थना की। इस दौरान भवन पर मौजूद श्रद्धालुओं ने दोनों स्टार खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने की होड़ लग गई। सुबह दोनों खिलाड़ी कटड़ा हेलिपैड पर करीब 9:30 बजे पहुंची, जहां स्थानीय लोगों और भक्तों ने तालियों और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया।

हेलीकॉप्टर से पहुंची भवन हेलीकॉप्टर से वे सीधे भवन के लिए रवाना हुईं। उनके परिजन भी साथ मौजूद थे, जो इस विशेष अवसर पर माता के दर्शन करने पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि विश्व कप जीतकर इन बेटियों ने पूरे देश का मान बढ़ाया है। उनका माता वैष्णो देवी धाम पहुंचना न सिर्फ उनके संस्कारों और आस्था का प्रमाण है, बल्कि यह संदेश भी कि देश की बेटियां हर क्षेत्र में नई मिसालें कायम कर रही हैं।