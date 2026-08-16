माता वैष्णो देवी भवन पर फहरा तिरंगा, श्रद्धा और देशभक्ति के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस

संवाद सहयोगी, कटडा। विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल मां वैष्णो देवी भवन परिसर में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस श्रद्धा, उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में एसडीएम भवन अंशुमाली शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान में भाग लिया।



समारोह के दौरान पंडितों ने देशभक्ति पर आधारित गीत प्रस्तुत किए। देशभक्ति गीतों और मां वैष्णो देवी के जयकारों से भवन परिसर का वातावरण भक्तिमय होने के साथ-साथ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी समारोह में भाग लेकर देश के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।



मुख्य अतिथि एसडीएम भवन अंशुमाली शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को शत-शत नमन है।

उन्होंने कहा कि आजादी हमें महान बलिदानों के बाद मिली है, इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि देश के विकास और प्रगति के लिए पूरी निष्ठा एवं सक्रियता के साथ कार्य करें तथा राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।



इस अवसर पर तहसीलदार भवन मुकेश थापा, डीएसपी महेश शर्मा, एसएचओ प्रमोद कुमार, मां वैष्णो देवी के आरती पुजारी लोकेश पुजारी सहित श्राइन बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी, स्थानीय दुकानदार और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी ने श्रद्धा और देशभक्ति के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया।