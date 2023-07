Udhampur: बाबा बर्फानी के श्रद्धालु हुए हादसे का शिकार, ऊधमपुर में अनियंत्रित हुई गाड़ी; सात लोग घायल

बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जा रहे अमरनाथ यात्रियों का वाहन बीच रास्ते में ही दुर्घटना का शिकार हो गया। ऊधमपुर जिला के रैंबल थाना क्षेत्र के मांड इलाके में गाड़ी अचानक से अनियंत्रित हो गई। हादसे में 7 अमरनाथ यात्री घायल हुए हैं। सभी को पीएचसी टिकरी में प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया।

बाबा बर्फानी के श्रद्धालु हुए हादसे का शिकार (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ऊधमपुर, जागरण संवाददाता। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जा रहे अमरनाथ यात्रियों का वाहन बीच रास्ते में ही दुर्घटना का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक, गाड़ी नंबर-जेके 03डी 2472 ऊधमपुर जिला के रैंबल थाना क्षेत्र के मांड इलाके में हादसे का शिकार हुआ है। यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं पीड़ित गाड़ी एफसीआई गोदाम के पास अचानक से अनियंत्रित हो गई थी। हादसे में 7 अमरनाथ यात्री घायल हुए हैं। सभी को पीएचसी टिकरी में प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। सभी घायल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं।

