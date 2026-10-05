दोस्तों के साथ श्रीनगर घूमने निकला था हितेश, रामबन में फ्लाईओवर से 200 फीट नीचे कैसे गिरा? जानिए पूरा मामला

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। रामबन जिला के रामसू के गांगरू इलाके में ऊधमपुर निवासी युवक हितेश शर्मा की फ्लाईओवर से करीब 200 फीट नीचे गिरने से मौत हो गई। हादसा संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ। बताया जा रहा है कि हितेश दोस्तों के साथ श्रीनगर की ओर घूमने जा रहा था और हाईवे पर जाम के दौरान वाहन से नीचे उतरा था। पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि शनिवार रात करीब 11 बजे गांगरू में हाईवे पर जाम लगा हुआ था। इसी दौरान हितेश वाहन से नीचे उतरा। कथित तौर पर वह फ्लाईओवर की सीमेंट की रेलिंग पर चढ़कर दूसरी ओर जाने का प्रयास कर रहा था। माना जा रहा है कि जाम के दौरान वह लघुशंका के लिए फ्लाईओवर की दूसरी ओर जाना चाहता था।

करीब 200 फीट नीचे पत्थरों पर गिरा युवक रात के अंधेरे में उसे दोनों ओर की रेलिंग के बीच मौजूद दूरी का सही अंदाजा नहीं लगा और वह नीचे गिर गया। फ्लाईओवर के नीचे काफी बड़े पत्थर मौजूद थे। करीब 200 फीट की ऊंचाई से उन पर गिरने के कारण हितेश को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

दोस्तों को काफी देर बाद चला युवक के गिरने का पता घटना के समय कार में मौजूद उसके दोस्तों को शुरुआत में उसके नीचे गिरने का पता नहीं चला। बाद में अन्य वाहन चालकों और ट्रक चालकों ने उन्हें घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया।