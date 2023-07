Udhampur: अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं की कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में ड्राइवर समेत चार लोग घायल

Amarnath Yatra उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर समरोली के पास अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक समरोली के पास अमरनाथ श्रद्धालुओं की कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में चार अमरनाथ तीर्थयात्री और कार चालक घायल हो गए हैं।वहीं घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल उधमपुर ले जाया गया।

अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं की कार डिवाइडर से टकराई

उधमपुर, जागरण संवाददाता। उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर समरोली के पास आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया है। दरअसल, सिमरोली के पास अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु हादसे काा शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक, समरोली के पास अमरनाथ श्रद्धालुओं की कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में चार अमरनाथ तीर्थयात्री और कार चालक घायल हो गए हैं। वहीं, घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल उधमपुर ले जाया गया।

