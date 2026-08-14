ऊधमपुर में वीडीजी सदस्यों के बीच विवाद, फायरिंग में एक की मौत, एक घायल; आराम करने रुके थे

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले शुक्रवार को मोंगरी के दमनोत क्षेत्र में वीडीजी सदस्यों के बीच हुए विवाद के बाद फायरिंग की घटना से क्षेत्र में हलचल मच गई। घटना में एक वीडीजी सदस्य की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी ऊधमपुर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।



जानकारी के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दमनोत पुलिस चौकी के अधीन आने वाले सभी वीडीजी सदस्यों को शुक्रवार सुबह चौकी बुलाया गया था। दमनोत के मोड़ा सेनसर व आसपास के क्षेत्रों से करीब सात-आठ वीडीजी सदस्य सुबह चौकी के लिए रवाना हुए।

आराम करने रुके थे VDG सदस्य बताया गया कि घर से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद और दमनोत पुलिस चौकी से करीब पांच किलोमीटर पहले पूरा केर क्षेत्र में सभी कुछ देर आराम करने के लिए रुके थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया। जिसमें कथित तौर पर विवाद बढ़ने पर दमनोत निवासी वीडीजी सदस्य सुरजीत सिंह पुत्र चैन सिंह ने अपनी एसएलआर से फायरिंग कर दी।

फायरिंग में सेनसर निवासी बलदेव सिंह पुत्र करतार सिंह को गोली लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं रोमेश सिंह पुत्र नेक राम घायल हो गया। VDG सदस्यों ने आरोपी को पकड़ा घटना के बाद अन्य वीडीजी सदस्यों ने फायरिंग करने वाले सुरजीत सिंह को पकड़ लिया। वहीं घायल रोमेश को तत्काल मोंगरी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जीएमसी ऊधमपुर रेफर कर दिया गया। जहां पर डाक्टरों ने उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही एसएचओ पंचैरी पंचैरी के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल की ओर रवाना हुई। इसके अलावा ऊधमपुर से डीएसपी डीएआर और एफएसएल की टीम को भी मौके पर भेजा गया, ताकि घटनास्थल से परिस्थितिय जन्य व अन्य साक्ष्य जुटाए जा सकें और फायरिंग की परिस्थितियों की जांच की जा सके।

एक ही परिवार से जुड़े थे सभी VDG सदस्य पूर्व सरपंच दमनोत हंस राज ठाकुर के मुताबिक घटना में शामिल सभी लोग वीडीजी सदस्य हैं और दूरपार से एक ही परिवार(शरीक परिवार) के हैं। उन्होंने बताया कि गोली चलाने वाले और मरने वालों के बीच किसी प्रकार के पुराने विवाद या किसी तरह की रंजिश की कोई बात सामने नहीं आई है।