Udhampur News: शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकले थे बाप-बेटे, क्या पता था बहा ले जाएगी जलधारा

ऊधमपुर में शादी देखने जा रहे पिता-पुत्र अचानक आई बाढ़ में बह गए जिसकी वजह से पिता की मौत हो गई। वहीं बेटे की तलाश की जा रही है। पारस राम और बेटा संगम शादी में जा रहे थे लेकिन कुंजु धारा को पैदल ही पार कर रहे थे और उसमें ही डूबने के कारण दोनों की मौत हो गई।

शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकले थे बाप-बेटे, डूबने से हुई मौत

उधमपुर, पीटीआई। जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर में शादी देखने जा रहे पिता-पुत्र अचानक आई बाढ़ में बह गए, जिसकी वजह से पिता की मौत हो गई। वहीं बेटे की तलाश की जा रही है। ऊधमपुर में इस समय बारिश की वजह से हालात खराब हैं। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी है। पानी में डूबने के कारण हुई मौत अधिकारियों ने बताया कि पारस राम (45) और उनका बेटा संगम (13) मंगलवार देर शाम कुंजु धारा को पैदल ही पार कर रहे थे, जबकि उस दौरान वहां पर भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी। ऐसे में उसमें डूबने के कारण दोनों की मौत हो गई। पिता का शव हुआ बरामद, बेटे की तलाश जारी अधिकारी ने बताया कि इलाके से गुजर रहे एक ऑटो चालक ने अलार्म बजाया और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और पुलिस की टीमों के साथ बचाव अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद आज सुबह राम का शव नदी से बाहर निकाला गया, जबकि अंतिम रिपोर्ट मिलने तक उनके बेटे के शव की तलाश जारी थी।

