    ऊधमपुर के एटी गेट इलाके में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत

    By Sher Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:54 PM (IST)

    ऊधमपुर पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है और मामले की जांच जारी है। 

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। शहर के साथ लगते एटी गेट इलाके में सोमवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, जबकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    मृतका की पहचान गीता देवी पत्नी ओम प्रकाश, निवासी स्याल जट्टां, उम्र करीब 60 वर्ष के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गीता देवी सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे घर से दुकान की ओर सामान लेने निकली थीं।

    सड़क किनारे पैदल चलते समय अचानक तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।

    हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद उन्हें निजी वाहन से जीएमसी ऊधमपुर ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    मंगलवार सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम की औपचारिकताएं पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने हादसे में शामिल बाइक को कब्जे में ले लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।