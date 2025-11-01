Language
    रेलवे की लापरवाही से मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को भारी परेशानी, दर्शन में हो रही दिक्कत; CTTIK ने जताई नाराजगी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:05 PM (IST)

    चैंबर ऑफ टूरिज्म ट्रेड एंड इंडस्ट्री कटड़ा ने रेलवे की धीमी कार्यशैली पर चिंता जताई है, जिससे वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। अगस्त में बारिश से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे ट्रेनें रद्द हो रही हैं और यात्रियों को नुकसान हो रहा है। 

    रेलवे की लापरवाही से मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को भारी परेशानी। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। चैंबर ऑफ टूरिज्म, ट्रेड एंड इंडस्ट्री कटड़ा (सीटीटीआईके) ने जम्मू क्षेत्र में क्षतिग्रस्त रेलवे नेटवर्क की बहाली में भारतीय रेलवे की सुस्त कार्यशैली पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

    संस्था ने कहा है कि रेलवे की उदासीनता के कारण मां वैष्णो देवी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को भारी असुविधा झेलनी पड़ रही है। अगस्त माह में लगातार हुई वर्षा और जलभराव के कारण रेलवे ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचा था। दो माह बीत जाने के बावजूद स्थिति में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है।

    सितंबर और अक्टूबर में जिन यात्रियों ने अग्रिम आरक्षण कराया था, उनकी ट्रेनें अंतिम समय पर रद्द कर दी गईं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। चिंताजनक बात यह है कि नवंबर माह की बुकिंग्स पर भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनों की अनुमति भी नहीं दी जा रही है, जिससे यात्रा व्यवस्था और अधिक प्रभावित हो रही है।

    संस्था ने बताया कि जम्मू संभाग विशेषकर कटड़ा का व्यावसायिक वर्ग लगातार झटके झेल रहा है। अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के चलते पर्यटन प्रभावित हुआ था। इसके बाद अगस्त की तेज बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। अब रेल सेवाओं में देरी, रद्दीकरण और लघु गंतव्यों पर समाप्त की जा रही ट्रेनों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है।

    सीटीटीआईके के अनुसार, लगभग 80 प्रतिशत वैष्णो देवी यात्री रेल मार्ग से यात्रा करते हैं, ऐसे में रेल सेवाओं की शीघ्र बहाली न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि होटल व्यवसाय, परिवहन, व्यापार तथा अन्य सहायक गतिविधियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। संस्था के अध्यक्ष राजकुमार पादा ने कहा कि रेलवे की निष्क्रियता से यात्रियों और व्यवसायियों दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

    उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सांसद जुगल किशोर शर्मा तथा विधायक बलदेव राज शर्मा से आग्रह किया है कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर क्षतिग्रस्त रेल नेटवर्क की बहाली को युद्धस्तर पर शुरू कराया जाए। राज कुमार पादा ने कहा कि त्वरित कार्रवाई से न केवल वैष्णो देवी यात्रियों की कठिनाइयां कम होंगी, बल्कि जम्मू क्षेत्र के संघर्षरत पर्यटन एवं व्यापार समुदाय को भी बड़ी राहत मिलेगी।