डोडा में दहशत! रामटुंड पीक पर 4 संदिग्ध आतंकियों का वीडियो वायरल, सेना ने घेरा पूरा जंगल

डिजिटल डेस्क, डोडा। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चार हथियारबंद संदिग्ध आतंकियों को डोडा की ऊंची और दुर्गम रामटुंड चोटी पर चढ़ते हुए देखा जा रहा है। यह वीडियो सामने आते ही पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की है।

बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी सुरक्षा कैमरे का नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों ने ही अपने मोबाइल में कैद किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सोमवार देर शाम कुछ स्थानीय ग्रामीण जंगल के आसपास थे, तभी उनकी नजर पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रहे चार संदिग्ध लोगों पर पड़ी। उनके हाव-भाव और चलने के तरीके से ग्रामीणों को शक हुआ। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए दूर से ही उनका वीडियो बना लिया और तुरंत सुरक्षा बलों को इसकी सूचना दी।

वीडियो मिलते ही सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। यह इलाका कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खबर मिलते ही रातों-रात रणनीति बनाई गई और बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई।

संवेदनशील है रामटुंड और सोजधार का इलाका रामटुंड का यह इलाका यूं ही संवेदनशील नहीं माना जाता। यह क्षेत्र उधमपुर जिले के सोजधार बेल्ट के बिल्कुल करीब है। सोजधार एक बेहद घना, दुर्गम और बियाबान जंगली पहाड़ी क्षेत्र है। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, आतंकी संगठनों द्वारा इस पूरे बेल्ट का इस्तेमाल कई सालों से घुसपैठ के बाद छिपने और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांजिट रूट के तौर पर किया जाता रहा है। यहां के घने जंगल, गहरी खाइयां, ऊंची-ऊंची चोटियां और एक-दूसरे से जुड़े पहाड़ी रास्ते आतंकियों को छिपने में मदद करते हैं। इसी वजह से यह पूरा क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से हमेशा से ही बेहद अहम और खतरनाक माना जाता है।

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3 विदेशी, 1 लोकल आतंकी होने की आशंका वीडियो के सामने आने के बाद मंगलवार सुबह से ही एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि उधमपुर से सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियों को बुलाया गया है और पूरे इलाके को घेर लिया गया है।

सुरक्षा बल जंगल के चप्पे-चप्पे, पहाड़ों की चोटियों और पगडंडियों पर सघन तलाशी ले रहे हैं। ड्रोन और अन्य निगरानी उपकरणों से भी नजर रखी जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, इस समूह में तीन विदेशी आतंकी और एक स्थानीय आतंकी शामिल हो सकता है। हालांकि, अभी तक आतंकियों के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ है।