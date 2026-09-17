जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में रातभर चला ऑपरेशन, जंगलों से आती रहीं गोलियों और धमाकों की आवाजें; सुबह तक 2 आतंकी ढेर
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षाबलों ने रात भर चले ऑपरेशन के बाद दो आतंकियों को ढेर कर दिया। यह मुठभेड़ ...और पढ़ें
HighLights
उधमपुर में सुरक्षाबलों ने रात भर चले ऑपरेशन में दो आतंकी मारे
बुधवार देर रात मजाल्टा के जंगली इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई
सेना, पुलिस और CRPF ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया
डिजिटल डेस्क, उधमपुर। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षाबलों ने गुरुवार को दो आतंकियों को ढेर कर दिया। रात भर चले ऑपरेशन के बाद जवानों को यह सफलता हासिल हुई।
अधिकारियों ने बताया कि बुधवार देर रात को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के एक जंगली इलाके में आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई।
अधिकारियों के मुताबिक, संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद बुधवार रात करीब 9 बजे सेना, पुलिस और CRPF ने मजाल्टा के दूर-दराज इलाके ब्रटेल सोन और खुब्बन में एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
उन्होंने बताया कि ऑपरेशन शुरू होने के कुछ ही देर बाद जंगल में गोलीबारी और धमाकों की आवाजें सुनी गईं। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध ठिकाने को निशाना बनाते हुए ये कार्रवाई की थी। इस बीच अभियान में दो आतंकी मारे गए।
आतंकियों ने रॉकेट दागे
जानकारी के अनुसार, जैसे ही आतंकियों को यह भनक लगी कि सुरक्षाबल जंगल तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने जवानों पर सात से आठ रॉकेट दागे और चौकसी के लिए ड्रोन से भी निगरानी की।
लेकिन जवानों ने चौकन्ना रहकर अभियान का अंजाम दिया और आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल, यह अभियान जारी है। ऐसी संभावना है कि और भी आतंकी जगलों में छिपे हों। सुरक्षाबल की अतिरिक्त टुकड़ियां मुठभेड़ स्थल की ओर रवाना कर दी गई हैं और सुरक्षाबल के उच्चाधिकारी पूरी घटना पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।
अभियान में कौन-कौन शामिल?
इस ऑपरेशन में जम्मू-कश्मीर पुलिस, स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) सहित अन्य सुरक्षा बल संयुक्त रूप से शामिल हुए। तीनों टुकड़ियां यहां रात से ही मौजूद हैं। जंगलों में रातभर चले अभियान में रॉकेट दागे जाने और गोलियों की आवाजें भी आती रहीं। ऐसी संभावना है कि अभियान में और भी आतंकी मारे गए हों