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खुशखबरी! वैष्णो देवी से बडगाम के लिए चलेगी लोकल ट्रेन, यहां चेक करें टाइमिंग और रूट

By Rakesh Sharma Edited By: Prince Sharma
Updated: Sat, 29 Aug 2026 04:37 PM (IST)

बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के बीच ट्रेन सेवा 29 अगस्त से बहाल हो गई है, जिससे कश्मीर ...और पढ़ें

वैष्णो देवी से चलेगी लोकल ट्रेन (जागरण फाइल)

वैष्णो देवी से चलेगी लोकल ट्रेन (जागरण फाइल)

HighLights

  1. बडगाम-कटड़ा ट्रेन सेवा 29 अगस्त से फिर शुरू

  2. कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के बीच बेहतर रेल संपर्क

  3. श्रद्धालुओं, छात्रों और कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, कटड़ा। कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के बीच रेल संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उत्तरी रेलवे के जम्मू मंडल ने बडगाम-श्री माता वैष्णो देवी कटडा के बीच संचालित ट्रेन सेवा को 29 अगस्त यानी आज से बहाल कर दिया है। ट्रेन संख्या 04688/04687 के दोबारा संचालन से कश्मीर घाटी के लोगों के साथ-साथ श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटडा आने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ी सुविधा मिलेगी।

रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 04688 बडगाम से सुबह 7:20 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटडा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04687 कटडा से दोपहर 1:45 बजे रवाना होकर शाम 8 बजे बडगाम पहुंचेगी।

इस रेल सेवा के बहाल होने से कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के बीच आवागमन करने वाले विद्यार्थियों, कर्मचारियों, नौकरीपेशा लोगों तथा धार्मिक यात्रियों को लाभ मिलेगा। वहीं, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कश्मीर घाटी से कटडा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यह सीधी रेल सेवा यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाएगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस सेवा के पुनः संचालन से दोनों क्षेत्रों के बीच संपर्क और मजबूत होगा तथा यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

उत्तरी रेलवे, जम्मू मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन के संचालन और समय की नवीनतम जानकारी एनटीईएस मोबाइल एप, भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 से प्राप्त कर लें।