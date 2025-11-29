माता वैष्णो देवी के दर्शनों का यही है सही समय, नहीं दिखेगा श्रद्धालुओं का रश, मिल रही हर सुख-सुविधा
माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यह सबसे अच्छा समय है क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ कम है, जिससे दर्शन आसानी से हो रहे हैं। यात्रियों को आवास, भोजन और परिवहन जैसी सभी सुविधाएं मिल रही हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे यात्रा सुरक्षित और सुखद हो रही है।
संवाद सहयोगी, कटड़ा। अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शनों की इच्छा रखते हैं तो यही सही समय है। इस समय आधार शिविर कटड़ा से लेकर मां वैष्णो के भवन तक न तो श्रद्धालुओं की भीड़-भाड़ दिखेगी और न ही हेलीकाप्टर, केबल कार सहित अन्य सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ेगा। श्रद्धालुओं की संख्या कम होने की वजह से यात्रा के दौरान हर सुख-सुविधा आराम से उपलब्ध हो रही है।
बीते माह दिल्ली में हुए धमाके का असर अभी भी मां वैष्णो देवी की यात्रा पर लगातार बना हुआ है। क्योंकि मां वैष्णो देवी की यात्रा में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।
हालांकि बीते दिनों मां वैष्णो देवी का यात्रा का रोजाना का यात्रा का आंकड़ा 12000 से 16000 के मध्य बना हुआ था परंतु वर्तमान में यही आंकड़ा गिरकर 9000 से 11000 के मध्य पहुंच गया है।
जिसके कारण आधार शिवीर कटड़ा में लगातार श्रद्धालुओं की कमी देखने को मिल रही है। हालांकि जो भी श्रद्धालु वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
एक और जहां श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन आसानी के साथ हो रहे हैं तो दूसरी ओर यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवा के साथ ही बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा के साथ घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि की सेवाएं भी लगातार उपलब्ध हो रही हैं और श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा लगातार जारी रखे हुए हैं।
मां वैष्णो की यात्रा में लगातार गिरावट के कारण कटड़ा के बाजार पूरी तरह से वर्तमान में वीरान नजर आ रहे हैं और व्यापारी वर्ग लगातार श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहा है।
वहीं जानकारों का मानना है कि आगामी दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े में नव वर्ष के आगमन को लेकर मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है जिसका नगर का व्यापारी वर्ग फिलहाल बेसब्री से इंतजार कर रहा है।
वही सप्ताह के अंतिम दिन यानी शनिवार को यात्रा में थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिली है 29 नवंबर यानि कि शनिवार शाम 5:00 बजे तक करीब 11500 श्रद्धालु पंजीकरण करवा कर भवन की ओर रवाना हो चुके थे और श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है।
