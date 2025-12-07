J&K News: रामबन में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, पहचान छिपाने की कोशिश से गहराया शक
जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में एक बांग्लादेशी महिला को अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, महिला अपनी पहचान छिपाने का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने और अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए रामबन पुलिस ने बिना वैध दस्तावेज भारत में रह रही एक बांग्लादेशी महिला के खिलाफ इमीग्रेशन और विदेशियों से जुड़े कानूनों के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि संबंधित महिला बिना पासपोर्ट और वीजा के जिले में रह रही है, जिसके बाद कार्रवाई की गई।
दस्तावेज नहीं दे पाई महिला
प्राप्त जानकारी के अनुसार रामबन जिला में चंद्रकोट थाना पुलिस को ऐसी सूचना मिली कि हप्पू अख्तर पुत्री हारून रशीद खान निवासी हबीगंज जिला, बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से कुनफर इलाके में रह रही है। पुलिस द्वारा सत्यापन कराने पर उक्त महिला भारत में प्रवेश के लिए आवश्यक पासपोर्ट और वीजा उपलब्ध नहीं करा पाई।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि महिला अपनी वास्तविक पहचान छिपाने का प्रयास कर रही थी। जिससे उसके भारत में अवैध रूप से रहने के उद्देश्य पर संदेह और गहरा गया।
लोगों को दी चेतावनी
चंद्रकोट पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच पुऔर महिला से पूछताछ शुरु कर दी है। रामबन जिला पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वह ऐसे किसी भी विदेशी नागरिक को रहने की जगह, सहायता या किसी प्रकार का सहयोग न दें, जो कानूनी दस्तावेजों के बिना देश में रह रहे हों।
साथ ही लोगों को यह चेतावनी भी दी गई है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का अनुबंध या विवाह करने से पहले उनके कानूनी दस्तावेजों की सत्यता अवश्य जांची जाए। अन्यथा संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो और जिले में आव्रजन कानूनों का कड़ाई से पालन हो।
