चिनाब नदी में मछली पकड़ना, राफ्टिंग और नहाने पर लगी रोक, 19 अगस्त को खुलेंगे बगलिहार बांध के गेट; एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, उधमपुर । बगलिहार जलविद्युत परियोजना चंद्रकोट के जलाशय में सिल्ट फ्लशिंग के चलते 19 अगस्त की रात चिनाब नदी का जलस्तर और बहाव अचानक बढ़ सकता है।

इसे देखते हुए जिला प्रशासन रामबन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को चिनाब नदी और आसपास के क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। प्रशासन ने विशेष रूप से नदी किनारे जाने, नहाने, तैरने, मछली पकड़ने और राफ्टिंग जैसी गतिविधियों से बचने की हिदायत दी है। जानकारी के अनुसार बगलिहार जलविद्युत परियोजना चंद्रकोट के जलाशय में सिल्ट फ्लशिंग के लिए 19 अगस्त की रात 10 बजे बांध के गेट खोले जाएंगे।