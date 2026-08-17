चिनाब नदी में मछली पकड़ना, राफ्टिंग और नहाने पर लगी रोक, 19 अगस्त को खुलेंगे बगलिहार बांध के गेट; एडवाइजरी जारी
बगलिहार जलविद्युत परियोजना के जलाशय में 19 अगस्त की रात सिल्ट फ्लशिंग के कारण चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ेगा।
HighLights
बगलिहार परियोजना में 19 अगस्त रात को होगी सिल्ट फ्लशिंग
चिनाब नदी का जलस्तर और बहाव अचानक बढ़ने की आशंका
रामबन प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की
जागरण संवाददाता, उधमपुर । बगलिहार जलविद्युत परियोजना चंद्रकोट के जलाशय में सिल्ट फ्लशिंग के चलते 19 अगस्त की रात चिनाब नदी का जलस्तर और बहाव अचानक बढ़ सकता है।
इसे देखते हुए जिला प्रशासन रामबन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को चिनाब नदी और आसपास के क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। प्रशासन ने विशेष रूप से नदी किनारे जाने, नहाने, तैरने, मछली पकड़ने और राफ्टिंग जैसी गतिविधियों से बचने की हिदायत दी है। जानकारी के अनुसार बगलिहार जलविद्युत परियोजना चंद्रकोट के जलाशय में सिल्ट फ्लशिंग के लिए 19 अगस्त की रात 10 बजे बांध के गेट खोले जाएंगे।
इस दौरान पानी का बहाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों, मछुआरों और पशुपालकों को चिनाब व उसकी सहायक धाराओं से दूर रहने को कहा है।
एडवाइजरी में नदी किनारे निचले क्षेत्रों में रखे मवेशियों, कृषि उपकरणों और अन्य सामान को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से नदियों, नालों और अन्य जलधाराओं को पार करने से भी बचने को कहा है। संबंधित विभागों को संवेदनशील नदी किनारे क्षेत्रों में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।